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Tecnologia

Google amplia Search Live: la Ricerca diventa più naturale e multimodale

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Google annuncia l’arrivo globale di Search Live, ora disponibile anche in Italia, segnando un nuovo passo nell’evoluzione dell’esperienza di Ricerca. La funzione introduce una modalità più intuitiva per ottenere risultati, unendo immagini e voce in un’unica interazione dinamica.

Search Live si rivolge a chiunque desideri un modo più diretto per trovare risposte. Quando digitare una query non basta, sarà possibile attivare la fotocamera per aggiungere un contesto visivo: la Ricerca potrà così “vedere ciò che state inquadrando e offrirvi suggerimenti utili, oltre a link per approfondire sul web.” Questo avvicina il motore di ricerca a una dimensione più umana, in cui la comprensione visiva e l’interazione vocale si fondono.

Il cuore tecnologico di questa nuova esperienza è il modello Gemini 3.1 Flash Live, che consente alle persone di interagire con la Ricerca in AI Mode utilizzando contemporaneamente la voce e la fotocamera. Una trasformazione significativa, che porta l’intelligenza artificiale di Google a comprendere non solo ciò che viene detto o digitato, ma anche ciò che viene mostrato.

Secondo l’azienda, la multimodalità è ormai una componente centrale dell’evoluzione della Ricerca, e la ricerca visiva rimane protagonista in questo percorso di innovazione. L’obiettivo è rendere l’interazione con Google sempre più fluida e naturale, permettendo di trovare informazioni in contesti reali e immediati, senza limitarsi alle parole.

Con l’espansione di Search Live, Google consolida la propria strategia nel campo dell’AI applicata alla Ricerca, offrendo strumenti pensati per adattarsi al linguaggio e alle abitudini del mondo contemporaneo. Un passo che segna l’inizio di una nuova fase, in cui la tecnologia impara a osservare, ascoltare e rispondere con ancora maggiore precisione e immediatezza.

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