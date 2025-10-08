Connect with us

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Published

In un grande passo avanti per l’esperienza utente, Google ha annunciato il lancio di AI Mode nella Ricerca, disponibile ora in italiano e in 36 nuove lingue, oltre che in quasi 50 nuovi paesi e territori, incluso l’Italia. Questa nuova funzionalità, alimentata dall’AI di Google, promette di rivoluzionare il modo in cui effettuiamo ricerche online grazie alla sua capacità di rispondere a domande complesse e di offrire soluzioni più dettagliate.

AI Mode è progettata per essere multimodale, il che significa che è in grado di gestire diversi tipi di query, dalle più esplorative alle attività complesse come l’organizzazione di viaggi e l’interpretazione di istruzioni articolate. Disponibile già da oggi come scheda nella pagina dei risultati di ricerca e nell’app Google per Android e iOS, l’obiettivo principale è arricchire l’esperienza dell’utente rendendo la ricerca ancora più interattiva e personalizzata.

L’annuncio sottolinea come AI Mode non solo renderà la ricerca più potente, ma offrirà anche un modo nuovo e intuitivo per interagire con le informazioni. Il potenziale di AI Mode risiede nella sua capacità di comprendere meglio le intenzioni dell’utente, fornendo risposte approfondite e contestualizzate.

Con l’arrivo di AI Mode, Google rafforza il suo impegno nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi prodotti, offrendo un’esperienza di ricerca che si adatta e evolve con le esigenze dei suoi utenti. L’innovazione continua di Google promette di portare il mondo delle ricerche online verso un futuro più dinamico e informato.

