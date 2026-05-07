Google presenta Fitbit Air: il nuovo wearable senza schermo e Google Health

Google introduce Fitbit Air, il nuovo dispositivo indossabile pensato per chi cerca comfort, innovazione e un'esperienza d'uso intuitiva senza distrazioni visive. Con una forma compatta a sassolino e senza schermo, Fitbit Air punta tutto su discrezione e praticità, offrendo il massimo comfort per l'utilizzo quotidiano e notturno. Il monitoraggio avanzato dei parametri di salute permette agli utenti di tenere traccia di dati personali fondamentali tramite un dispositivo leggero che si integra perfettamente con Pixel Watch.

Fitbit Air segna inoltre una svolta sul fronte software: la storica app Fitbit evolve, diventando Google Health. L'aggiornamento sarà automatico per tutti gli utenti già in possesso di dispositivi Fitbit, rassicurando così chi tiene alla continuità dei propri dati e delle proprie abitudini di monitoraggio.

Per chi sceglie la versione premium è disponibile Google Health Coach, la nuova funzionalità che utilizza l'intelligenza artificiale Gemini. Questo coach digitale fornisce linee guida e piani di allenamento dinamici e personalizzati, adattandosi alle esigenze individuali e agli obiettivi di benessere di ogni utente.

Fitbit Air si può già preordinare da oggi su Google Store e Amazon al prezzo di 99,99 euro, mentre l'arrivo nei negozi fisici è previsto per il 26 maggio. Una proposta che rinnova il modo in cui la tecnologia può supportare la salute e il fitness, offrendo strumenti su misura per ogni esigenza.