Google presenta "Personal Intelligence": l'AI diventa davvero personale

Google annuncia un nuovo passo nella sua evoluzione tecnologica con l’introduzione di Personal Intelligence, un servizio sperimentale e su base volontaria integrato nell’app Gemini. L’obiettivo è trasformare l’intelligenza artificiale in un’assistente capace di comprendere il contesto individuale dell’utente, offrendo risposte e suggerimenti sempre più pertinenti e personalizzati.

Personal Intelligence segna un punto di svolta nell’approccio di Google verso l’AI: non più uno strumento che restituisce risposte generiche, ma un alleato in grado di “unire i puntini” tra diverse fonti di informazioni presenti nell’ecosistema dell’utente. Con il consenso esplicito di chi lo utilizza, Gemini è in grado di attingere dati provenienti da Gmail, Google Foto, la Ricerca Google e la cronologia di YouTube, interpretandoli per comprendere esigenze, abitudini e preferenze personali.

La nuova funzionalità è disponibile in una prima fase solo negli Stati Uniti e promette di ridefinire il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale. Google descrive il funzionamento come un’evoluzione “oltre l’assistenza generica”. L’AI non si limita a fornire risposte, ma apprende dai dati per anticipare i bisogni dell’utente e proporre soluzioni mirate.

Un esempio pratico riguarda i viaggi personalizzati: se un utente cerca “consigli su Chicago”, non riceverà più la classica lista dei luoghi turistici più noti. Grazie alla capacità di incrociare le informazioni, Gemini potrà considerare le prenotazioni di viaggio trovate su Gmail e la passione per la fotografia naturalistica emersa da Google Foto, suggerendo mete specifiche come una visita all’Alfred Caldwell Lily Pool nel Lincoln Park di Chicago.

Anche la risoluzione proattiva dei problemi diventa più efficace. Se un utente cerca delle gomme invernali, Gemini può analizzare i documenti assicurativi ricevuti via email per individuare la marca e il modello dell’auto, fornendo così consigli perfettamente compatibili.

Con la versione Gemini 3, Google potenzia la capacità dell’AI non solo di recuperare dati dalle proprie app, ma anche di ragionarci sopra. Ora l’assistente può collegare una conversazione nelle email a un video visualizzato su YouTube, oppure riconoscere schemi e contesti nella libreria fotografica, comprendendo il senso complessivo delle informazioni senza istruzioni dirette da parte dell’utente.

L’introduzione di Personal Intelligence rappresenta, secondo Google, un passo decisivo verso la realizzazione di un’intelligenza artificiale in grado di essere realmente utile e di adattarsi alle persone, non il contrario. Un’evoluzione che mira a rendere l’esperienza digitale più fluida, contestuale e profondamente personale, preparando la strada a una nuova generazione di assistenti intelligenti.

