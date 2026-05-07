Google rinnova la Ricerca: cinque novità dell'AI per fonti e contenuti originali

Google presenta cinque aggiornamenti per la Ricerca con AI, migliorando il modo di trovare fonti affidabili, opinioni originali e approfondimenti online.

Google introduce nuove funzionalità per la Ricerca, progettate per semplificare ulteriormente l'accesso a informazioni affidabili, approfondimenti di qualità e contenuti originali. A pochi giorni dal lancio di Fonti Preferite, cinque aggiornamenti per AI Mode e AI Overview puntano a un'esperienza d'uso sempre più orientata all'autorevolezza e alla varietà delle voci presenti sul web.

Al termine di molte risposte generate dall'intelligenza artificiale, sarà ora possibile vedere suggerimenti su dove cercare ulteriori informazioni. Questa sezione rimanderà ad articoli e analisi che esplorano diversi aspetti dell'argomento trattato, offrendo una panoramica completa e multi-prospettica per gli utenti.

Una nuova funzionalità metterà in evidenza i link a notizie provenienti da testate a cui si è abbonati direttamente, rappresentando un canale diretto verso fonti già reputate affidabili dai lettori. Così, le preferenze personali si integrano nell'esperienza di ricerca quotidiana.

Le risposte dell'AI includeranno anche anteprime di opinioni tratte da discussioni pubbliche, social network e altre fonti dirette. Verrà inoltre aggiunto più contesto a questi link, per distinguere con chiarezza fra interpretazioni personali, testimonianze e contributi originali.

Un ulteriore aggiornamento prevede che gli utenti possano trovare più link direttamente all'interno delle risposte AI, visualizzandoli accanto ai passaggi di riferimento. Questo permette una navigazione più rapida tra le diverse fonti, favorendo approfondimenti tematici immediati.

Infine, sulle esperienze desktop, basterà passare il cursore su un link per vedere un'anteprima rapida del sito. In questo modo si potranno valutare al volo affidabilità e rilevanza del contenuto prima di proseguire nella lettura.

Grazie a queste innovazioni, Google punta a rendere ancora più semplice la scoperta di siti pertinenti, rafforzare l'accesso a notizie verificate e connettere gli utenti con contenuti originali e aggiornati dai protagonisti della rete.