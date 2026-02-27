GOT 2026: un nuovo anno di avventure per la community di Classe G

Il 2026 si apre all’insegna dell’avventura per la community di appassionati della leggendaria Classe G. Il G Owners Tribe (GOT), l’unico club ufficiale al mondo dedicato a questo iconico fuoristrada, inaugura il nuovo anno con un calendario di esperienze esclusive che promettono di coniugare passione, scoperta e spirito di gruppo. Un viaggio attraverso l’Italia, dai paesaggi piemontesi fino al cuore del Sud, con tappe in alcune delle destinazioni più affascinanti della penisola.

Dal Barbaresco alla Valpolicella, passando per il Cilento e la Maremma, il primo semestre del 2026 offrirà quattro appuntamenti pensati per esaltare il piacere di guida e la condivisione tra i membri della Tribù. Ogni Experience sarà l’occasione per vivere la Classe G in contesti inediti, alla scoperta di tradizioni, eccellenze enogastronomiche e panorami unici.

Il calendario si apre il prossimo 6 marzo con la GOT Barbaresco Experience, che porterà gli Owner nel cuore delle Langhe, territorio celebre per la sua produzione vinicola e il fascino autentico dei borghi piemontesi. A seguire, il 18 aprile, si terrà la GOT Rocca Cilento Experience, un itinerario immerso nella natura e nella storia del Sud Italia, tra borghi medievali e paesaggi incontaminati che raccontano la ricchezza culturale di questa regione.

Nel mese di maggio, il 16, sarà la volta della GOT Royal Experience, che condurrà i partecipanti all’interno di una tenuta privata in Maremma, un ambiente esclusivo dove eleganza, tradizione e natura si fondono in equilibrio perfetto. L’ultimo appuntamento del semestre sarà il 13 giugno con la GOT Caviar Experience: un viaggio in Veneto dedicato all’eccellenza italiana del caviale, accompagnato da un road tour panoramico che si estenderà fino alla Valpolicella.

Attraverso questi eventi, la community GOT si conferma un punto di incontro unico per gli amanti della Classe G, dove ogni tappa diventa non solo un’esperienza di guida, ma anche un momento di condivisione autentica tra persone unite dalla stessa passione.

La Tribù vive e cresce anche online: sul sito ufficiale dedicato, gli Owner possono iscriversi, scoprire il programma degli eventi, accedere a contenuti riservati e acquistare merchandising esclusivo. Allo stesso tempo, il canale Instagram ufficiale @got_gownerstribe racconta in tempo reale la vita della community, condividendo immagini, testimonianze e storie che ogni giorno celebrano l’universo inconfondibile della Classe G.

Il G Owners Tribe 2026 segna così un nuovo capitolo di avventure, unendo territorio, esperienza e passione sotto il segno di un’icona automobilistica che continua a ispirare lo spirito di libertà e la voglia di esplorare senza confini.