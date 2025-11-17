GOT celebra il suo primo anniversario: un anno di passione e comunità per gli amanti della Classe G

A un anno dal debutto ufficiale, il GOT – G Owners Tribe festeggia la sua prima candelina, segnando un importante traguardo per la community dedicata alla leggendaria Classe G di Mercedes-Benz. Quello che è nato come un progetto inedito e ambizioso è oggi una realtà consolidata: una rete di 650 appassionati distribuiti in tutta Italia, accomunati non solo dall’amore per il fuoristrada della Stella, ma anche da un profondo senso di appartenenza e condivisione.

In dodici mesi di attività, il GOT ha organizzato più di dieci eventi, offrendo ai propri membri esperienze esclusive e momenti di incontro capaci di trasformare una semplice passione automobilistica in una vera e propria comunità. Dalla prima memorabile riunione – quando più di 100 Classe G si sono ritrovate tra le iconiche cave bianche di Carrara – il gruppo ha saputo consolidare un percorso fatto di relazioni autentiche, unite dai valori della libertà, dell’autenticità e di uno stile di vita tutto da esplorare.

Nato per valorizzare un simbolo intramontabile, il GOT rappresenta oggi un esempio virtuoso di come la tradizione automobilistica possa fondersi con il digitale e con la voglia di condivisione. In un solo anno, la community ha dimostrato di saper interpretare pienamente lo spirito della Classe G, un’auto che da oltre 45 anni continua a incarnare l’essenza del motto “Stronger than Time”.

Gestito direttamente da Mercedes-Benz Italia, il progetto si è distinto per la capacità di costruire un senso di famiglia tra i suoi membri, valorizzando le storie personali e il vissuto di chi vede nella Classe G non solo un veicolo, ma un modo di essere. Ogni evento, ogni incontro e ogni partecipazione hanno contribuito a plasmare un’identità collettiva, capace di superare i confini geografici e di avvicinare persone diverse intorno a una passione comune.

Il primo anniversario del GOT non rappresenta dunque solo una ricorrenza, ma l’inizio di una nuova fase di crescita. Un anno di successi che conferma come anche nel mondo dell’automotive la forza delle community e delle emozioni condivise possa rinnovare il rapporto tra marchio, prodotto e persone.

In un’epoca in cui la connessione umana è sempre più digitale, il GOT dimostra che la passione autentica per un’icona come la Classe G può ancora essere un mezzo potente di aggregazione, generando relazioni reali e durature, “più forti del tempo”.