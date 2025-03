Grande successo per la terza edizione del Gran Galà dei Golden Hearts organizzato da FIGC e LND

Nella suggestiva cornice del Teatro Concordia di Venaria Reale, si è svolta con enorme successo la terza edizione dell’evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d’Aosta, dal Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta e dalla FIGC. Un’occasione speciale per celebrare i valori fondanti dello sport: rispetto, inclusione e condivisione.

“Questa cerimonia è un momento importante per ribadire che lo sport è un veicolo di valori fondamentali per la società, quali rispetto, solidarietà e impegno, che esprimono il meglio della nostra comunità”, ha dichiarato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali, tra cui il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e il Presidente del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta Mauro Foschia. Inoltre, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto inviare un messaggio di supporto tramite un video.

“Siamo qui per onorare le personalità e le società del calcio dilettantistico di Piemonte e Valle d’Aosta che si distinguono per il loro impegno e la passione nel promuovere lo sport a livello locale, offrendo a tutti la possibilità di realizzare i propri sogni sportivi”, ha sottolineato il Presidente del Comitato regionale.

L’evento è stato un’occasione unica per riconoscere il duro lavoro e la dedizione delle persone e delle società che contribuiscono alla crescita dello sport dilettantistico in queste regioni. L’impegno per il fair play e la partecipazione ha reso la serata un momento di celebrazione e di riflessione sui valori che lo sport porta con sé.