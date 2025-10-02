Connect with us

Guido Crosetto ospite a "Dritto e Rovescio": difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Questa sera, “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro, accoglie un ospite di eccezione: il ministro della Difesa Guido Crosetto. La puntata si preannuncia intensa e ricca di dibattiti su temi caldi della scena internazionale.

Il ministro Crosetto discuterà delle ultime novità riguardanti la Flotilla, elemento centrale nel panorama della difesa europea, e della complessa situazione con la Russia, argomento che occupa un posto primario anche nel vertice dei capi di Stato e di governo a Copenaghen. Queste discussioni si prospettano cruciali, considerando le tensioni politiche in corso.

Nel corso della serata, ci sarà un ampio focus sul delicato tema di Gaza. Il programma promette di esplorare la questione da una prospettiva geopolitica e di esaminare anche l’iniziativa della Flotilla. Inoltre, verranno analizzate le diverse forme di proteste in Italia, tra cui le occupazioni delle Università e le mobilitazioni dei movimenti antagonisti.

Un altro argomento di grande rilevanza sarà il caso di Garlasco, che negli ultimi giorni ha visto emergere nuovi importanti sviluppi. Tra le novità, spiccano le accuse di corruzione nei confronti dell’ex procuratore Venditti, tema che verrà approfondito nel corso della trasmissione.

Tra gli ospiti che si uniranno alla discussione ci saranno anche Carlo Fidanza, Paola De Micheli, Maurizio Gasparri e Ilaria Cavo. Una composizione di personalità che garantirà un dibattito vivace e multiforme, offrendo diverse prospettive sui temi trattati.

 

