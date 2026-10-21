Yamaha MT-125 2027: arriva la nuova generazione Hyper Naked per i giovani rider

Yamaha rinnova la MT-125 per il 2027, portando anche la più compatta delle sue Hyper Naked nella nuova generazione della famiglia MT. La piccola naked giapponese evolve nel design, con linee ancora più aggressive e una silhouette più snella, senza rinunciare alle caratteristiche tecniche che ne hanno definito il carattere: motore da 125 cc con tecnologia VVA, telaio Deltabox e una ciclistica progettata per garantire agilità e controllo nella guida urbana.

Il nuovo modello conserva l'identità stilistica della famiglia MT, puntando su un'estetica ancora più decisa. La nuova sella contribuisce a rendere il profilo più affilato, mentre il serbatoio ridisegnato presenta forme scolpite e un pannello fumé testurizzato con effetto glitch, impreziosito dal logo MT. Una soluzione che rafforza la personalità della moto e accompagna una posizione di guida studiata per offrire comfort negli spostamenti quotidiani e maggiore coinvolgimento quando la strada diventa più tortuosa.

Dal punto di vista tecnico, la MT-125 conferma il motore monocilindrico da 125 cc con tecnologia VVA, il sistema di fasatura variabile delle valvole pensato per favorire l'erogazione ai diversi regimi. Rimangono anche il telaio Deltabox, le forcelle anteriori a steli rovesciati da 41 mm e l'altezza della sella di 810 mm. Una base tecnica che punta a mantenere le qualità di maneggevolezza, aderenza e controllo del modello attuale.

Le novità interessano anche la strumentazione e la connettività. La nuova MT-125 adotta un display TFT da 5 pollici, compatibile con lo smartphone attraverso l'app gratuita Yamaha MyRide. Il sistema integra la navigazione con indicazioni passo-passo e permette di gestire chiamate, musica e messaggi durante la guida, offrendo un'esperienza più completa anche negli spostamenti di tutti i giorni.

Il rinnovamento estetico coinvolge soprattutto il frontale, caratterizzato da un muso affilato, luci LED dal disegno a lama e indicatori di direzione anteriori aggiornati. A completare il look arriva una mascherina trasparente fumé con logo MT-125 a effetto smerigliato, in linea con l'impostazione aggressiva che contraddistingue la gamma.

La palette colori si amplia con la nuova livrea Redline White, caratterizzata da contrasti marcati e sella bicolore. Si affianca alle colorazioni Ice Storm, Icon Blue e Tech Black, mentre una nuova grafica laterale con il numero 125 sul serbatoio sottolinea l'identità del modello.

Per personalizzare la moto, Yamaha mette a disposizione una gamma di accessori originali e pacchetti dedicati, ordinabili insieme al veicolo e installabili direttamente presso i concessionari ufficiali. Gli elementi inclusi nei pacchetti possono essere acquistati anche singolarmente, lasciando al proprietario la possibilità di configurare la MT-125 secondo le proprie esigenze.

L'app MyRide completa l'offerta digitale con funzioni dedicate al monitoraggio dei percorsi e alla raccolta dei dati di guida, tra cui distanza percorsa e angolo di inclinazione. Gli utenti possono inoltre arricchire i propri itinerari con fotografie e condividere le esperienze sui social media e nella community MyRide. Per la MT-125, l'app svolge anche la funzione di collegamento tra smartphone e strumentazione della moto.

La Yamaha MT-125 2027 arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2027. Il modello conferma così la propria vocazione urbana, aggiornando design e dotazioni tecnologiche senza modificare gli elementi fondamentali della sua architettura tecnica.