Hankook presenta i nuovi concept al Design Innovation Day: sostenibilità e mobilità del futuro

Il produttore di pneumatici premium Hankook ha svelato due innovativi concept in occasione del proprio Design Innovation Day, l’evento annuale che coniuga tecnologia, design e sostenibilità. Al centro della scena il Sustainable Concept Tire, uno pneumatico creato con stampa 3D a partire da materie prime riciclate e rinnovabili, e il PathCruizer, veicolo biposto azionato da una piattaforma robotizzata con ruote sferiche capaci di muoversi in tutte le direzioni.

Il Sustainable Concept Tire rappresenta un passo decisivo verso una mobilità più green. Realizzato strato dopo strato con tecnologie additive, sfrutta materiali riciclati e rinnovabili e un disegno del battistrada ispirato all’efficienza delle forme naturali. Sviluppato insieme al partner ingegneristico Harvestance attraverso il software Ntop, il prototipo punta a una produzione più efficiente, a una lunga durata e a una facile riciclabilità, rispondendo così alle esigenze di sostenibilità che guidano l’industria automobilistica.

Se il pneumatico del futuro guarda alla circolarità, la mobilità viene rivoluzionata dal PathCruizer, un veicolo progettato per il trasporto urbano e aeroportuale. Basato sulla piattaforma robotizzata WheelBot 2, integra ruote sferiche capaci di rotolare lateralmente, diagonalmente e di ruotare sul posto, garantendo manovrabilità estrema in spazi ridotti. Una soluzione che apre nuove prospettive per la mobilità urbana flessibile e per applicazioni logistiche. Lo sviluppo è stato realizzato in collaborazione con la start-up di robotica CALMANTECH, confermando la strategia di Hankook di lavorare a stretto contatto con realtà tecnologiche d’avanguardia.

Il Design Innovation Project, lanciato da Hankook nel 2012, ha già portato a concept di grande impatto come gli pneumatici intelligenti Hexonic, pensati per la guida autonoma, e gli pneumatici aerodinamici ad alte prestazioni Aeroflow. Il progetto coinvolge università di design di fama internazionale come l’Università di Cincinnati, il Royal College of Art di Londra e l’Hochschule di Pforzheim, oltre a partner tecnologici del calibro di LG Electronics, Rainbow Robotics e CALMANTECH. I risultati ottenuti sono stati premiati in competizioni prestigiose come il Red Dot Award, l’iF Award e l’IDEA Award, consolidando la reputazione di Hankook come innovatore nel settore della mobilità.

Con il Design Innovation Day, ospitato ogni anno presso il polo industriale Technoplex di Pangyo, Hankook ribadisce il proprio ruolo di protagonista nella transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente. L’azienda non solo presenta soluzioni futuristiche, ma rafforza il legame con partner strategici e con il mondo della ricerca, confermando la volontà di guidare il cambiamento nel settore automobilistico globale.

