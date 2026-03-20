Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Havaianas rafforza il proprio posizionamento globale puntando su uno degli elementi più distintivi del proprio DNA: il Brazilian Flair, trasformandolo in una nuova iniziativa internazionale che unisce moda, cultura e identità. Il brand iconico delle infradito porta al centro della scena la creatività e l’energia del Brasile, raccontandole attraverso una collaborazione d’eccezione con Vinícius Júnior, oggi tra i volti più influenti della scena sportiva e culturale contemporanea.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare uno stile di vita fatto di autenticità, sicurezza in sé e spirito gioioso, elementi che da sempre caratterizzano la cultura brasiliana e che Havaianas ha saputo tradurre in un linguaggio universale. In questo contesto, la figura di Vini Jr. diventa emblematica: il suo percorso personale e professionale rappresenta una nuova generazione capace di portare il Brasile sulla scena globale, mantenendo salde le proprie radici.

Nato e cresciuto a São Gonçalo, nella regione metropolitana di Rio de Janeiro, il calciatore incarna perfettamente il concetto di Brazilian Flair, grazie a uno stile espressivo che si manifesta tanto sul campo quanto nella vita quotidiana. La sua presenza dinamica e il suo carisma contribuiscono a ridefinire i codici dello stile contemporaneo, rendendo questa collaborazione non solo una scelta strategica, ma anche profondamente autentica.

Al centro dell’iniziativa c’è una collezione esclusiva composta da due modelli, pensati per raccontare momenti chiave del percorso di Vini Jr. Il primo trae ispirazione dal mondo del gaming, reinterpretandone l’estetica vibrante e lo spirito ludico attraverso palette cromatiche audaci e dettagli contemporanei. Il secondo modello, invece, si collega al viaggio personale dell’atleta, evocando il sogno di un giovane ragazzo partito da São Gonçalo e arrivato a conquistare il panorama internazionale.

Il legame tra Havaianas e Vini Jr. va però oltre la semplice collaborazione commerciale. È una connessione che affonda le radici nell’infanzia, quando le infradito del brand diventavano improvvisati pali da calcio durante le partite tra amici per strada. Un’immagine simbolica che racconta come Havaianas sia parte integrante della quotidianità brasiliana, contribuendo a costruire ricordi e identità condivise.

Per rendere omaggio a queste origini, il lancio della collezione prevede un’anteprima esclusiva proprio a São Gonçalo, seguita da un evento speciale il 1° aprile dedicato alla comunità locale e al percorso del campione. Un’iniziativa che rafforza il legame tra moda e territorio, sottolineando come il Brazilian Flair non sia solo un’estetica, ma una vera e propria espressione culturale.