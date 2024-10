Havaianas lancia le nuove Havaianas Fluffy: comfort e stile per l’autunno

Havaianas è pronto a rivoluzionare anche la stagione autunnale con una novità esclusiva: le Havaianas Fluffy. Questa nuova versione del classico modello di infradito promette di diventare il must-have per le giornate più fredde, portando con sé l’inconfondibile spirito del marchio e aggiungendo un tocco di calore e morbidezza.

Le Havaianas Fluffy si distinguono per la suola in gomma, una caratteristica tipica del brand, combinata con fascette in eco-pelliccia, che conferiscono alla calzatura una silhouette oversize di grande tendenza. Grazie a questa rivisitazione, il comfort e lo stile si incontrano in una perfetta fusione, permettendo ai fan di Havaianas di indossare il loro modello preferito tutto l’anno, senza rinunciare al benessere durante le stagioni più fredde.

Disponibili in quattro tonalità autunnali, le Havaianas Fluffy sono pensate per essere estremamente versatili: ideali sia per il relax casalingo che per una passeggiata in città, mantenendo sempre un look fresco e di tendenza. Questo nuovo modello rappresenta una risposta perfetta per chi cerca una soluzione comoda e chic, adattabile a ogni occasione, sia all’aperto che in ambienti più intimi.

Le Havaianas Fluffy sono già disponibili nei negozi e online sullo store havaianas, pronte a conquistare il cuore di chiunque ami il mix perfetto tra moda e praticità.