Arjun debutta in Street Fighter 6: nuove tecniche yoga e mosse spettacolari

Street Fighter 6 accoglie Arjun tra i combattenti il 13 ottobre 2026 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. Arjun è il secondo personaggio a unirsi al roster del quarto anno, portando con sé un gameplay innovativo ispirato alla respirazione yoga e una trama carica di mistero.

Arjun è stato un agente di polizia in India, ma la sua vita è cambiata radicalmente dopo l'uccisione del suo fidato partner, evento per cui è stato ingiustamente incastrato. Da allora, è in fuga e impegnato a scoprire la verità dietro l'omicidio. Le sue tecniche di combattimento sfruttano la respirazione yoga, sacrificando la velocità per colpi estremamente potenti, proiettili devastanti e trappole ingegnose in grado di mettere in difficoltà anche gli avversari più esperti.

Tra le mosse principali di Arjun spiccano Arm of Justice, un pugno avvolgente versatile che prosciuga l'energia degli avversari, e Cruel Shoulder, una potente carica in avanti. Tra le tecniche più originali rientrano Breathing Ring, che permette di attaccare a distanza con proiettili d'aria, e Divine Pillar, dove Arjun solleva il terreno per creare pilastri da scagliare contro il nemico. Il suo repertorio si completa con Justice Beyond, Ghastly Interrogation e abilità difensive come Indomitable defence che trasforma ogni attacco ricevuto in una possibilità di contrattacco.

Le sue Super Art sono vere e proprie scene cinematografiche, tra cui Howling Destruction (rapidissime raffiche di colpi), Instant Oblivion (lancio spettacolare dell'avversario in aria) e Yaksha's Order (attacco devastante che destabilizza il nemico come in un film d'azione). Arjun sarà sbloccato dal 13 ottobre per tutti coloro che possiedono o acquisteranno il Character Pass Year 4 o Ultimate Pass Year 4.

Gli outfit disponibili offrono una doppia interpretazione del suo personaggio: il primo lo mostra in fuga alla ricerca di vendetta, il secondo rappresenta una versione idealizzata, libera dalla sete di giustizia. L'Outfit 2 si potrà ottenere completando obiettivi specifici nella modalità Avatar Arcade o tramite Fighter Coins.

Il quarto anno di Street Fighter 6 promette grande varietà grazie anche all'arrivo di personaggi come Tifa da FINAL FANTASY VII Remake, Bosch e Yasmine. Per un periodo limitato saranno inoltre disponibili nuove immagini e effetti ispirati al film Street Fighter.

L'introduzione di Arjun aggiunge forza e profondità tattica al gioco, confermando Street Fighter 6 come punto di riferimento tra i picchiaduro dell'attuale generazione.