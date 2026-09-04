Onimusha: Way of the Sword segna il grande ritorno della saga Capcom dopo 20 anni

Onimusha: Way of the Sword, il nuovo capitolo dell'acclamata serie d'azione di Capcom, è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Dopo vent'anni, il franchise si rinnova con una nuova avventura ambientata in una visione oscura di Kyoto durante il periodo Edo, dove storia e fantasia si mescolano in un contesto dark fantasy.



Il protagonista è Miyamoto Musashi, figura leggendaria della storia giapponese reinterpretata con il volto ispirato all'iconico attore Toshiro Mifune. La trama prende il via quando Musashi si confronta col demoniaco Genma e ottiene il Guanto di Oni, uno strumento mistico che dona poteri sovrumani ma è fonte di conflitto interiore: Musashi desidera infatti affidarsi solo alla propria forza.



Il gameplay enfatizza combattimenti corpo a corpo intensi, con tecniche come parate, schivate e i celebri contrattacchi Issen, oltre all'Assorbimento dell'Anima, veri marchi di fabbrica della saga. Musashi può acquisire nuove armi Oni e abilità sovrannaturali, utili sia in battaglia sia nell'esplorazione di zone segrete e nella lotta contro boss temibili, offrendo sempre nuovi livelli di sfida.



La componente narrativa e ludica si fonde in un'opera che riprende il meglio della tradizione Onimusha, proponendo azione, esplorazione e strategia in una Kyoto distorta e ricca di misteri. Una demo gratuita è già disponibile per permettere ai giocatori di provare in anteprima i primi duelli e la storia intensa del titolo.



Onimusha: Way of the Sword supporta il doppiaggio in nove lingue, tra cui italiano, oltre a un ampio assortimento di opzioni testuali per raggiungere un pubblico globale. Chi desidera restare aggiornato potrà seguire i canali ufficiali sui social per novità e aggiornamenti dalla community.



L'atteso ritorno del franchise unisce dunque nostaglia, innovazione e adrenalina, pronto a conquistare sia i fan storici che le nuove generazioni di giocatori.