Hertz rinnova la sua esperienza digitale con il lancio della nuova App

Hertz rinnova la sua esperienza digitale con il lancio della nuova applicazione mobile, già disponibile su Apple Store e Google Play Store, progettata per rivoluzionare il modo in cui gli utenti gestiscono il proprio noleggio. Con il claim “Hertz is Better on the App”, l’azienda introduce una soluzione tecnologica avanzata, veloce e intuitiva, che sta già riscuotendo un alto gradimento, confermato da un rating di 4/5.

La nuova app, completamente riprogettata per dispositivi Android e Apple, nasce con un obiettivo chiaro: offrire un’esperienza di noleggio semplificata e personalizzata, accessibile in qualunque momento e da qualsiasi luogo. L’interfaccia intuitiva guida l’Ospite Hertz attraverso ogni fase, anticipando le esigenze e rendendo ogni passaggio più fluido. La registrazione, ora ultra semplificata, consente di attivare il profilo Gold in soli tre click, grazie all’inserimento automatico dei dati già presenti nel contratto di noleggio.

Un ruolo centrale è riservato ai membri Gold Plus Rewards (GPR), che possono beneficiare da subito di uno sconto fino al 10% su numerosi noleggi. Tuttavia, la nuova app porta vantaggi concreti a tutti i clienti, offrendo un accesso costante ai servizi Hertz, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e integrando funzioni indispensabili per ottimizzare l’esperienza di viaggio. Le misure di sicurezza sono state potenziate grazie all’integrazione delle tecnologie biometriche degli smartphone, mentre la gestione del noleggio diventa più flessibile con la possibilità di richiedere upgrade del veicolo in qualunque momento e di aggiungere coperture assicurative con semplicità.

La piattaforma introduce anche innovazioni significative nella gestione del profilo personale. Il Digital Wallet consente di aggiornare immediatamente la modalità di pagamento, mentre la sezione dedicata al profilo Gold permette di monitorare rapidamente il saldo punti e modificare le informazioni personali. La funzione My Rentals offre una panoramica completa delle prenotazioni passate, con la possibilità di convertire istantaneamente i punti GPR in premi, rendendo il programma fedeltà ancora più immediato e vantaggioso.

A completare il nuovo ecosistema mobile ci sono i reminder intelligenti, che inviano notifiche in tempo reale su scadenze e dettagli della prenotazione, riducendo al minimo ogni incertezza e permettendo all’utente di concentrarsi esclusivamente sul viaggio.

Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, sottolinea l’importanza strategica di questo lancio, affermando che la nuova app rappresenta “un investimento cruciale per il futuro di Hertz”, confermato dal punteggio elevato già ottenuto. Secondo Scantamburlo, “Hertz is Better on the App” non è soltanto uno slogan, ma una vera promessa di servizio: semplice, fluido e ricco di benefici, dall’inizio alla fine del noleggio. L’app Hertz è già scaricabile negli store ufficiali

