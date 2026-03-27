Hisense porta il colore al Fuorisalone 2026 con “THE COLORFUL DISTRICT”

Hisense torna protagonista al Fuorisalone 2026 con “THE COLORFUL DISTRICT”, un’installazione immersiva che invita i visitatori a esplorare il legame tra colore, tecnologia e vita quotidiana. L’evento si svolgerà dal 20 al 26 aprile presso Officina 14, in Via Tortona 14 a Milano, trasformando la celebre location in un vero e proprio paesaggio urbano dove design e innovazione dialogano in modo fluido e multisensoriale.

“THE COLORFUL DISTRICT” rappresenta la visione creativa e tecnologica di Hisense, dove il colore diventa linguaggio narrativo e strumento di connessione. L’azienda presenta un ecosistema in cui le nuove tecnologie, tra cui la RGB MiniLED, assumono un ruolo centrale, restituendo esperienze autentiche capaci di emozionare e di rendere più ricca la dimensione domestica. Ogni area dell’installazione, dalle zone immersive alle finestre interattive, è progettata per mostrare come la tecnologia possa integrarsi armoniosamente negli spazi quotidiani, arricchendo la percezione sensoriale e l’esperienza estetica.

A sottolineare lo spirito del progetto, Tatiana Pampalone, Head of Marketing di Hisense Italia, dichiara: “Con ‘THE COLORFUL DISTRICT’, Hisense vuole portare l’innovazione a una nuova dimensione, dove il colore diventa non solo un elemento estetico, ma un linguaggio che trasforma l’ambiente in cui viviamo. Il nostro obiettivo è far sì che ogni persona possa riconoscere la tecnologia come una parte naturale del proprio mondo, arricchendo la propria esperienza quotidiana con emozioni e storie condivise.”

In linea con il tema del Fuorisalone 2026, “Be the Project”, Hisense invita i visitatori a diventare parte attiva dell’esperienza. Grazie a speciali lenti colorate, il pubblico potrà scoprire messaggi nascosti e frammenti di narrazione che compongono il mosaico di significati dell’installazione. Ogni partecipante sarà così coinvolto in un viaggio personale, in cui il colore non è solo da osservare ma da vivere.

Il progetto si completa con un ricco palinsesto di attività pensate per mettere in evidenza la connessione tra estetica e innovazione. Dallo showcooking d’autore ai workshop interattivi, ogni iniziativa proporrà modi inediti di percepire la tecnologia come catalizzatore di emozioni, dimostrando come possa essere parte integrante della vita di tutti i giorni e non soltanto un supporto funzionale.

Con “THE COLORFUL DISTRICT”, Hisense ribadisce la sua identità come marchio che guarda al futuro della tecnologia domestica: un futuro fatto di case intelligenti, interconnesse e cariche di emozione. Ogni prodotto della gamma è progettato per coniugare design e prestazioni avanzate, dando forma a un’esperienza domestica che unisce comfort e bellezza.

Fondata nel 1969, Hisense è oggi un leader mondiale nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo, presente in oltre 160 Paesi. Secondo i dati Omdia, il brand ha conquistato dal 2023 al 2025 il primo posto globale nelle spedizioni di TV da 100 pollici e oltre, arrivando a una quota pari al 57,1% nel 2025. Pioniere nello sviluppo della tecnologia RGB MiniLED, Hisense conferma anche il proprio ruolo di protagonista nel mondo dello sport come sponsor ufficiale della FIFA World Cup 2026™.

Con questa nuova installazione, Hisense invita il pubblico a scoprire un universo in cui il colore diventa esperienza, la tecnologia diventa emozione e il design si trasforma in narrazione quotidiana.