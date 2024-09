Honda CB650R: la nostra prova su strada

Si è rinnovata con il MY24 proponendo un modello che unisce prestazioni, stile e tecnologie avanzate. Con il suo design ispirato alla filosofia Neo Sports Café, la Honda CB650R si presenta ancora più affascinante e moderna. Abbiamo avuto l’opportunità di provarla, scoprendo una moto che, oltre al look rinnovato, introduce una grande novità tecnica: la Honda E-Clutch, disponibile come optional.

Il primo impatto visivo con la CB650R 2024 è quello di una moto compatta e muscolosa. Il restyling coinvolge soprattutto il faro anteriore, i convogliatori del radiatore e il codone, con particolare attenzione alle nuove selle sia per pilota che per passeggero. Il serbatoio rimane protagonista, mantenendo quell’immagine dinamica e aggressiva che è ormai il marchio di fabbrica della gamma.

Non solo estetica: il nuovo display TFT a colori da 5 pollici è una vera chicca tecnologica. Oltre ad essere perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di luce, è dotato della connettività Honda RoadSync, che consente al pilota di gestire chiamate, messaggi, musica e persino la navigazione turn-by-turn, tutto tramite il pratico blocchetto sinistro retroilluminato con cursore a quattro direzioni. Un tocco che rende la guida ancora più connessa e piacevole.

Sotto il profilo delle performance, la CB650R mantiene lo stesso motore quattro cilindri in linea da 95 CV a 12.000 giri/min e una coppia massima di 63 Nm a 9.500 giri/min. Questi valori si traducono in una guida coinvolgente, con una risposta fluida ai medi regimi e un allungo emozionante fino al limitatore. Per i possessori di patente A2, è disponibile anche la versione da 35 kW.

Le sospensioni Showa rimangono una garanzia di comfort e precisione, con una forcella SFF-BP (funzioni separate, big piston) e un ammortizzatore regolabile nel precarico. I freni, con pinze ad attacco radiale e dischi flottanti da 310 mm, offrono una potenza frenante modulabile e sicura. Le gomme, nelle misure 120/70-ZR17 all’anteriore e 180/55-ZR17 al posteriore, completano un pacchetto ciclistico che si rivela adatto sia per la guida sportiva che per l’uso quotidiano.

La vera novità tecnica della CB650R 2024 è la Honda E-Clutch, una frizione a gestione elettronica che rivoluziona l’esperienza di guida. Questa tecnologia permette al pilota di cambiare marcia senza l’uso della leva al manubrio, lasciando però la possibilità di utilizzarla manualmente se si preferisce. Un sistema intelligente, composto da due motori elettrici che, tramite una cascata di ingranaggi, azionano l’asta di rinvio della frizione, garantendo un controllo ottimale in qualsiasi situazione. Il sistema può essere personalizzato tramite il menù dedicato sul display TFT, con la possibilità di scegliere tra tre diverse intensità di resistenza della leva del cambio. Una volta abituati a questa tecnologia, ci si rende conto di quanto possa rendere la guida più fluida e meno faticosa, soprattutto nel traffico cittadino o durante lunghi tragitti.

La Honda CB650R 2024 si conferma una naked estremamente versatile, capace di accontentare sia i motociclisti esperti che quelli meno esperti grazie alla sua combinazione di prestazioni, design e innovazione tecnologica. La frizione E-Clutch è una delle aggiunte più interessanti degli ultimi anni, offrendo un nuovo livello di comfort e controllo. Ma oltre alla tecnologia, la CB650R si distingue per l’equilibrio generale: le sospensioni, i freni e la posizione di guida sono perfettamente bilanciati per garantire una guida piacevole e sportiva senza eccessi. Una moto che sa essere divertente, facile da gestire e, al contempo, appagante in ogni situazione.

Il listino della Honda CB650R parte da 8.790 euro e supera di poco i 9.000 al top della configurazione.