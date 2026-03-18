Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Honda Motor Europe Ltd. Italia ha annunciato una nuova collaborazione con Kabuto, marchio giapponese leader nella produzione di caschi racing ad alte prestazioni, per sostenere il pilota Superbike Gabriele Giannini nel suo percorso nel Campionato Italiano Velocità 2026.

La collaborazione coinvolge direttamente la “Scuderia Improve Racing”, con cui Giannini gareggerà alla guida della Honda CBR1000RR-R Fireblade. L’obiettivo è quello di unire tecnologie di eccellenza, sicurezza e prestazioni al massimo livello per affrontare le sfide del CIV Superbike.

Il nuovo Kabuto F-17 GP sarà il casco scelto da Giannini per la stagione 2026. Si tratta di un modello progettato per l’uso agonistico, certificato secondo gli standard ECE 22.06, DOT FMVSS 218 e FIM, che lo collocano tra i dispositivi di protezione più avanzati disponibili oggi. Il casco adotta la struttura A.C.T.-2, un composito multi-strato che combina fibre ad alta resistenza per coniugare leggerezza e alta capacità di dissipazione dell’energia in caso di impatto.

Dal punto di vista aerodinamico, il F-17 GP si distingue per la presenza di due elementi proprietari: il Wake Stabilizer e il Crest Spoiler, sviluppati con l’ausilio della simulazione CFD (Computational Fluid Dynamics). Questi dispositivi sono stati concepiti per ridurre la portanza e la turbolenza, stabilizzando il casco anche alle velocità più elevate e migliorando precisione e comfort durante la guida.

Kabuto, marchio con lunga tradizione nel settore racing, condivide con Honda la filosofia di portare in pista soluzioni tecniche d’avanguardia e un’attenzione costante alla sicurezza del pilota.

La sinergia tra la Honda CBR1000RR-R Fireblade, il lavoro tecnico del Team Improve e la protezione garantita dal nuovo casco Kabuto F-17 GP rappresenta una combinazione competitiva in grado di offrire un equilibrio perfetto tra potenza, precisione e sicurezza.

Con questa iniziativa, Honda Italia rinnova il proprio impegno nel promuovere standard elevati di sicurezza e sviluppo dei talenti sulle due ruote, collaborando con partner che condividono la stessa visione di eccellenza e innovazione tecnologica.

La collaborazione tra Kabuto e Gabriele Giannini segna dunque un passo importante nella stagione Motorsport 2026, sottolineando come la ricerca e l’attenzione alla protezione del pilota rappresentino valori fondamentali per il futuro delle competizioni motociclistiche.