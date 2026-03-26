Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

HONOR Magic Pad 4: il primo tablet Android con OpenClaw apre una nuova frontiera dell’AI

Published

Dopo aver attirato l’attenzione globale al Mobile World Congress 2026, HONOR compie un passo decisivo nel mondo dell’intelligenza artificiale applicata ai dispositivi mobili. L’azienda ha infatti annunciato un traguardo significativo per il suo nuovo HONOR MagicPad 4, che diventa ufficialmente il primo tablet Android a supportare OpenClaw, una delle soluzioni più avanzate nel panorama degli Executable AI Agent.

Questa integrazione segna un cambiamento profondo nel modo in cui i tablet vengono concepiti e utilizzati. Non si tratta semplicemente di aggiungere una funzione innovativa, ma di ridefinire il ruolo stesso del dispositivo, trasformandolo in una piattaforma capace di eseguire agenti AI autonomi direttamente in locale, senza dipendere esclusivamente dal cloud.

Al centro di questa evoluzione c’è l’integrazione di OpenClaw, che consente al HONOR MagicPad 4 di operare come un vero e proprio laboratorio portatile di intelligenza artificiale. Grazie all’ambiente Linux Lab integrato, il tablet offre un accesso completo alla riga di comando, permettendo non solo l’esecuzione ma anche la configurazione avanzata degli agenti AI. Questo approccio apre scenari completamente nuovi, soprattutto per sviluppatori e professionisti tech che cercano strumenti flessibili e potenti anche in mobilità.

HONOR punta così a colmare il divario tra produttività desktop e portabilità mobile, offrendo un dispositivo capace di adattarsi a contesti d’uso estremamente diversi. La possibilità di gestire API key, distribuire agenti personalizzati e lavorare con diversi modelli linguistici rende il tablet un alleato concreto per chi lavora con l’intelligenza artificiale in modo quotidiano.

Un altro elemento distintivo è rappresentato dall’ecosistema aperto. A differenza di molte soluzioni proprietarie, HONOR ha scelto di offrire agli utenti la libertà di selezionare i propri provider LLM e di personalizzare completamente le configurazioni. Questo approccio consente un livello di controllo e personalizzazione raramente visto nel segmento tablet, rafforzando il posizionamento del MagicPad 4 come dispositivo pensato anche per un pubblico più avanzato ed esigente.

L’obiettivo dichiarato è rendere l’intelligenza artificiale non solo più potente, ma anche più accessibile e concreta, trasformandola in uno strumento realmente utile per la produttività quotidiana. Che si tratti di sviluppo software, automazione di task o sperimentazione con agenti intelligenti, il tablet si propone come una soluzione versatile, in grado di accompagnare utenti e professionisti ovunque.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Spettacolo

NERISSIMA SERPE: fuori il singolo “4 GAMBE”, il primo estratto dal nuovo album “NERISSIMA”

Giochi

Farming Simulator 26: nuove sfide agricole arrivano su Nintendo Switch e mobile

Spettacolo

LAKE SOUND PARK: DAVIDE VAN DE SFROOS si aggiunge al cast della nuova edizione con la data estiva del FOLKEDELIC TOUR

Tecnologia

HONOR Magic Pad 4: il primo tablet Android con OpenClaw apre una nuova frontiera dell’AI

Spettacolo

Motorola e Achille Lauro di nuovo insieme: ‘Il finale? Lo scegli tu’

Spettacolo

dEUS: la band simbolo dell’alternative rock belga torna in Italia per un concerto unico

Tecnologia

OPPO rivoluziona lo zoom mobile con il nuovo Hasselblad 50MP 10× Optical Zoom Telephoto

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Motori

Ricarica domestica Audi: con Enel il rifornimento da casa dei modelli PHEV e BEV

Spettacolo

Travis Scott e Ye infiammano l’Italia: Hellwatt Festival 2026 riscrive la storia della musica live

Motori

SEAT e CUPRA avviano la produzione dei sistemi di batterie a Martorell, passo decisivo verso la CUPRA Raval

Giochi

Super Mario festeggia 40 anni con “Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel”

Spettacolo

Malika Ayane torna con “(siamo tutti) animali notturni” feat. DOV’È LIANA

Giochi

Tomodachi Life: Una vita da sogno arriva su Nintendo Switch con una nuova demo gratuita

Motori

Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la loro partnership strategica per la tecnologia di guida autonoma

Spettacolo

Miley Cyrus celebra vent’anni di “Hannah Montana” con il nuovo singolo “Younger You”

Spettacolo

HBO svela il primo teaser ufficiale della serie “Harry Potter”

Giochi

Lords of the Fallen II: Umbral si trasforma in una minaccia viva e inarrestabile

Società

“Dritto e Rovescio”: questa sera ospite Ignazio La Russa
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Motorola e Achille Lauro di nuovo insieme: ‘Il finale? Lo scegli tu’

Motorola torna a parlare alle nuove generazioni con una strategia di comunicazione potente e identitaria: da oggi, 26 marzo 2026, è ufficialmente on-air la...

10 ore ago

Tecnologia

OPPO rivoluziona lo zoom mobile con il nuovo Hasselblad 50MP 10× Optical Zoom Telephoto

OPPO si prepara a ridefinire gli standard della fotografia mobile con una delle innovazioni più significative introdotte sul nuovo Find X9 Ultra. In un...

10 ore ago

Motori

Hyundai, Kia e NVIDIA rafforzano la loro partnership strategica per la tecnologia di guida autonoma

Hyundai e Kia hanno annunciato l’ampliamento della loro partnership strategica con NVIDIA, un passo decisivo per accelerare lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma...

13 ore ago

Motori

MG accelera sull’elettrificazione: debutta la batteria SolidCore e cresce la tecnologia Hybrid+ in Europa

MG compie un nuovo salto tecnologico nel panorama dell’elettrificazione, puntando su innovazione concreta e sviluppo mirato al mercato europeo. Forte di una tradizione ingegneristica...

13 ore ago