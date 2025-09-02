HONOR presenta la rivoluzionaria tecnologia sul Magic V5

HONOR, azienda leader a livello mondiale nell’ecosistema dei dispositivi AI, ha presentato una svolta tecnologica senza precedenti: il primo large speech model on-device integrato sul nuovo HONOR Magic V5. Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale per il riconoscimento vocale e la traduzione multilingue in tempo reale direttamente sul dispositivo, senza dipendere dal cloud, garantendo così privacy e prestazioni superiori.

La notizia arriva in concomitanza con INTERSPEECH 2025, la più importante conferenza internazionale sulla scienza e la tecnologia del linguaggio parlato, dove due ricerche collegate a questo sviluppo hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali, a conferma della portata rivoluzionaria del progetto.

Uno dei problemi principali delle attuali soluzioni di traduzione vocale è la dipendenza dal cloud, che solleva seri rischi per la privacy, soprattutto in contesti sensibili come le telefonate. Le alternative on-device esistenti, invece, hanno sempre mostrato limiti evidenti in termini di velocità, accuratezza e consumo di memoria.

Con HONOR Magic V5 questi compromessi vengono superati. L’azienda ha infatti sviluppato un modello in grado di offrire prestazioni paragonabili al cloud direttamente sul dispositivo, con tempi di risposta rapidi, traduzioni accurate e totale protezione dei dati personali.

La nuova tecnologia riduce drasticamente l’impatto sulla memoria, passando da 3-4 GB a soli 800 MB e garantendo un risparmio del 75%. Inoltre, integra sei pacchetti linguistici (cinese, inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano) in un unico sistema, evitando ai consumatori di dover scaricare file separati da 500 MB ciascuno. Questo si traduce in un ulteriore risparmio di 2,78 GB di memoria.

La funzione di traduzione in tempo reale introduce la modalità “speak-as-you-go”, che non richiede di attendere la fine di una frase per avviare la traduzione. I test hanno dimostrato un aumento del 38% nella velocità di elaborazione e un miglioramento del 16% nell’accuratezza rispetto ai sistemi tradizionali.

Due articoli di ricerca sviluppati da HONOR hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali durante INTERSPEECH 2025.

Il primo, intitolato “MFLA: Monotonic Finite Look-ahead Attention for Streaming Speech Recognition”, introduce un approccio innovativo per il riconoscimento vocale in streaming a bassa latenza, combinando un sensore basato su CIF (Continuous Integrate-and-Fire) con la strategia Wait-k. Questa soluzione riduce i costi computazionali e migliora la precisione, adattando al parlato un metodo finora applicato solo alla traduzione testuale.

Il secondo articolo, “Novel Parasitic Dual-Scale Modeling for Efficient and Accurate Multilingual Speech Translation”, sviluppato in collaborazione con la Shanghai Jiao Tong University, propone una strategia di accelerazione a doppia scala per l’inferenza in tempo reale. Questo approccio consente un incremento del 38% nella velocità di traduzione, senza sacrificare la qualità dei risultati.

Con il debutto del Magic V5, HONOR dimostra ancora una volta il suo impegno nel guidare l’evoluzione tecnologica. Il nuovo large speech model on-device apre la strada a interazioni uomo-dispositivo più intelligenti, fluide e sicure, rafforzando la posizione dell’azienda come protagonista globale nell’innovazione AI.