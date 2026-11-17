Claudio Baglioni e Michele Caccamo si incontrano sul palco della 25ª edizione di Più libri più liberi a Roma per presentare TAU. In segno d'amore, la loro nuova opera poetica e spirituale pubblicata da Castelvecchi editore. L'appuntamento è il 5 dicembre alle 15.30, nell'Auditorium del Convention Center La Nuvola, prestigiosa location progettata da Massimiliano Fuksas nel cuore dell'EUR. Il libro, disponibile in libreria e negli store digitali, nasce dalla collaborazione tra due autori che, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, hanno intrecciato le proprie voci per raccontare la radicalità e la ricchezza della povertà francescana.



L'evento, che apre la sezione I Romanzi Italiani della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, si inserisce tra le iniziative più attese della manifestazione. In TAU. In segno d'amore le figure di San Francesco e Sant'Antonio prendono vita attraverso una narrazione poetica suddivisa in otto notti visionarie: il santo portoghese, ormai malato, riceve la visita spirituale di Francesco, che rappresenta un ritorno alle radici profonde della vocazione e un confronto con il mistero.



L'opera si distingue per la sua intensità e per il forte legame con la tradizione letteraria mistica italiana. Le fonti francescane, dagli scritti di Tommaso da Celano al Cantico delle creature, costituiscono il tessuto storico e spirituale del testo, conducendo il lettore in un itinerario interiore segnato dal simbolo del Tau. "In un tempo che insegue sempre più l'accumulo e il possesso, abbiamo scritto di due uomini che si sono spogliati di tutto, per essere essenza dell'essenziale. Ognuno a fare la sua parte," afferma Baglioni.



Sul valore di questa scrittura condivisa, Michele Caccamo aggiunge: "Con Claudio abbiamo costruito questo libro facendo convergere pensiero, visione e scrittura, parola dopo parola, perché Francesco e Antonio non restassero trattenuti nella sola devozione, ma riemergessero come due vite nelle quali Dio si è reso visibile."



Accanto al libro, sono disponibili in digitale due nuovi brani di Claudio Baglioni, TAU in segno d'amore e Fratello Sole Sorella Luna, entrambi dedicati a San Francesco e alla sua visione universale. Le musiche, realizzate con il Maestro Adriano Pennino e i Professori d'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, propongono un viaggio musicale nella spiritualità francescana. TAU in segno d'amore, ispirato al Cantico delle creature, arricchisce di nuovi colori il repertorio dell'artista romano. Fratello Sole Sorella Luna, storica canzone portata al successo nel 1972, viene presentata in una nuova versione intima, che mette in risalto la dimensione poetica e spirituale già espressa nel testo originale ristilizzato da Baglioni negli ultimi anni.



Il simbolo del Tau, centrale nell'esperienza di Francesco, unisce libro e musica sotto il segno dell'umiltà, della bellezza del creato e della ricerca della pienezza della vita. Un appuntamento imperdibile per chi ama la letteratura, la musica d'autore e le grandi narrazioni spirituali.