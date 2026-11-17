tha Supreme torna sulla scena con il suo attesissimo terzo album, trascinando i fan in un viaggio immersivo nel THA UNIVERSE, una dimensione digitale dove musica e mistero si fondono in un'esperienza interattiva senza precedenti.



L'album, intitolato Լïიننوลցوιö Նหiνغгيаլξ e pubblicato da Epic Records Italy/Sony Music Italy, sarà disponibile dall'8 gennaio. Gli ascoltatori che hanno già preordinato il nuovo progetto o possiedono i precedenti dischi hanno ricevuto la THA CARD, un'esclusiva chiave d'accesso definita dallo stesso artista come "un walkie-talkie con i suoi fan".



Questo codice ha permesso di sbloccare il primo accesso al THA UNIVERSE, una galassia che conta la Terra e cinque pianeti, ognuno dedicato alle diverse fasi della produzione musicale di tha Supreme: dai successi di 23 6451, all'evoluzione di c@ra++ere s?ec!@le, passando per il progetto sFaCioLaTe miXTaPe e il joint album CASA GOSPEL con Mara Sattei. Solo uno dei pianeti rimane ancora chiuso, aggiungendo ulteriore curiosità all'esplorazione.



Il cuore dell'esperienza si trova sulla Terra, più precisamente nel deserto del Sahara dove emerge il relitto di un UFO. Seguendo le istruzioni a bordo, i fan trovano una lettera speciale dell'artista:



"Se state legБendo questo messagБio vuol dire che il disco è arrivΛto sulla teЯra.



Ho perso la strΛda di casa ed ho esplorΛto tutta la galaςsia…



Su ogni pianΣta ho lasciΛto un pezzo della mia musוca, ogni mondo raccΩnta una parte del viaБgio che mi ha portato fin qui.



I radar avevano rilevΛto un buco nero non troppo lontano da qui, non so se sia visibiלe…



Ho perso alcune chiavΣtte con dentro dei pezzi che non sono mai riuscito a lasciare su nessun pianeτa e in realtà non sono nemmeno finiti nel diςco.



Forse sono ancora là fuori. Se riesco a raggוungere il buco nero potrei cercare di recupΣrarli..."



Per chi osserva attentamente, il relitto nasconde anche un easter egg: nuovi indizi attendono di essere svelati dai fan più curiosi. Ed è proprio oggi che il celebre buco nero si materializza, offrendo ai seguaci di tha Supreme la possibilità di vestire i suoi panni alla ricerca delle chiavette perdute contenenti brani inediti.



tha Supreme vanta oggi due album ufficiali più sFaCioLaTe miXTaPe (disco di platino, sotto l'alias yungest Moonstar) e il disco d'oro CASA GOSPEL con Mara Sattei. Con più di 3,7 miliardi di stream tra audio e video, la sua carriera si arricchisce di successi come i sei platini di 23 6451 e i cinque platini di c@ra++ere s?ec!@le, senza dimenticare le numerose collaborazioni anche a livello internazionale.



L'esplorazione del THA UNIVERSE si presenta come una vera avventura digitale, capace di celebrare la musica di tha Supreme in modo originale e coinvolgente, invitando il pubblico a non perdersi nemmeno un dettaglio di questo straordinario viaggio.