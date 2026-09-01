Nuovo Lexus NX: design multisensoriale, tecnologia ibrida e comfort premium

Lexus svela il nuovo NX, l'evoluzione del suo SUV più venduto in Europa, che punta a ridefinire il concetto di lusso e tecnologia nel segmento D premium. Il modello, in arrivo nella primavera 2027, promette un'esperienza multisensoriale mai vista prima, con soluzioni avanzate sia dal punto di vista del design che delle prestazioni.

Il nuovo NX introduce importanti miglioramenti in termini di design interno ed esterno, abbracciando lo stile 'Vital & Tech' aggiornato per proporzioni più moderne, sportive ed eleganti. La nuova griglia anteriore senza bordi si integra perfettamente alla carrozzeria e i nuovi fari all-weather garantiscono visibilità in ogni condizione. Gli interni beneficiano di un cruscotto orizzontale, display digitale da 12,3 pollici e touchscreen multimediale da 14, con comandi a sfioramento che si illuminano solo all'avvicinarsi della mano.

Debuttano la tecnologia ibrida Lexus di sesta generazione e una versione Plug-in Hybrid (NX 450h+) che assicura oltre 100 km di autonomia elettrica WLTP e supporto alla ricarica rapida in corrente continua (dal 10 all'80% della batteria in soli 30 minuti). La potenza sale a 307 CV, mantenendo la capacità di traino a 1.500 kg anche per la Full Hybrid NX 350h, rinnovata per efficienza e prestazioni. Entrambe le versioni superano i requisiti Euro 7 con livelli di emissioni di CO₂ tra i migliori della categoria.

Lexus ha curato ogni dettaglio per esaltare la firma di guida del marchio: maggiore rigidità della carrozzeria (+25%), abbassamento del baricentro grazie a componenti alleggeriti e posizionati in basso, regolazione fine di sospensioni e freni, e riduzione di rumori e vibrazioni di circa il 20%. Il nuovo NX è il primo modello Lexus messo a punto anche sul circuito del Nürburgring, per una dinamica di guida pensata specificamente per il mercato europeo.

Tra le grandi novità spicca il Sensory Concierge: per la prima volta in Europa, debutta un sistema in grado di coordinare luci, suoni, climatizzazione e profumazioni all'interno dell'abitacolo, creando atmosfere personalizzate in base all'umore dei viaggiatori. Le profumazioni, frutto della collaborazione con Givaudan, arricchiscono l'ambiente interno già raffinato da nuovi materiali sostenibili come il bambù forgiato e colori esclusivi, tra cui il Clay Red e dettagli in legno rovere o finitura micro geometrica.

Tutte le versioni, dalla Business alla Luxury passando per la sportiva F-SPORT, offrono di serie avanzati sistemi di assistenza Lexus Safety System+ e il nuovo sistema multimediale LexusConnect, che integra servizi connessi fino a 10 anni senza costi aggiuntivi. Il sistema può essere personalizzato tramite l'app LexusLink+ e introduce una Smart Digital Key+ che rende l'accesso ancora più semplice e intuitivo, anche via smartwatch.

L'esperienza di guida raggiunge nuovi livelli grazie a sedili più bassi e avvolgenti, piccolo volante regolabile e controllo dei pedali perfezionato per una risposta immediata e naturale. Con l'obiettivo di offrire comfort superiore, Lexus ha anche introdotto innovativi accorgimenti per la silenziosità e la gestione dell'aria, migliorando ancor più la stabilità e la sicurezza in ogni condizione.

Le principali dotazioni includono fari full LED all-weather, sedili anteriori riscaldabili ed elettrici, volante regolabile elettricamente e portellone posteriore automatico. Le versioni top di gamma aggiungono head-up display, cerchi da 20 pollici, sistema audio Mark Levinson a 17 altoparlanti e servizi premium come il parcheggio da remoto.

Il nuovo Lexus NX si appresta così a rafforzare la leadership del brand nel segmento dei SUV premium, offrendo una combinazione inedita di stile, tecnologia all'avanguardia e attenzione al benessere a bordo. Come sottolinea il Chief Engineer Kunihiko Endo: Piuttosto che giocare sul sicuro e accontentarsi di quello che avevamo, il nuovo concetto 'Discover your Edge' significa sfidarsi a esplorare nuove possibilità. Con questa visione, abbiamo creato un abitacolo semplice e pulito, con prestazioni sportive ulteriormente perfezionate grazie alla tecnologia elettrificata, maggiore flessibilità di ricarica e un abitacolo confortevole dove puoi selezionare illuminazione e profumi adatti al tuo umore.