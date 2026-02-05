Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

In occasione di San Valentino, Huawei presenta la campagna “Ora è il vostro momento”, un’iniziativa che unisce innovazione e sentimento per trasformare la tecnologia in un gesto d’amore. L’obiettivo è offrire regali che rappresentino cura, connessione e condivisione, con promozioni valide fino al 15 febbraio su una selezione di dispositivi dedicati a tutte le coppie.

Per chi ama condividere giornate attive, Huawei dedica speciali promozioni sugli smartwatch. Il WATCH FIT 4 Edizione San Valentino è disponibile in promozione a 119€ e include in omaggio gli auricolari FreeBuds SE 2 e un cinturino aggiuntivo. La coppia WATCH GT6 Valentine’s Edition (46mm black & 41mm white) è proposta a 219€, che scendono a 201€ con il coupon, con in omaggio i FreeBuds SE 4 e un cinturino extra. Offerte anche per il WATCH FIT 4 PRO, disponibile a 179€ – ridotti a 164€ – e per il WATCH GT 6 Pro, in promozione a 329€ con prezzo finale di 302,60€, entrambi con omaggi inclusi.

Huawei propone anche un’esperienza sonora dal design raffinato, pensata per unire funzionalità ed eleganza. I FreeClip 2 offrono un comfort innovativo e sono disponibili in promozione a 199€.

Per chi desidera un tocco di esclusività, arrivano i FreeClip 2 Edizione limitata Les Néréides, nati dalla collaborazione con la maison francese di alta bigiotteria. Il pacchetto per la coppia costa 358€ e include due paia di auricolari e un set di ciondoli Les Néréides, fino a esaurimento scorte.

Per le coppie creative che amano disegnare, scrivere o creare insieme, Huawei propone il MatePad 11.5 S. Il tablet è offerto con 12 mesi di protezione schermo inclusi al prezzo promozionale di 369€, che scende a 339,50€ con il coupon ACSSANV8. Aggiungendo la tastiera italiana, il pacchetto completo è disponibile a 412€.

Per chi vuole immortalare i propri momenti più belli, Huawei lancia lo smartphone nova 14 Pro, pensato per la fotografia ritrattistica con la tecnologia “Pro Your Portrait”. La fotocamera Ultra Portrait da 50 MP e la funzione AI Best Expression consentono di catturare espressioni autentiche in ogni scatto. Lo smartphone è in offerta a 599€, con uno sconto di 100€ sul prezzo di listino, e include in omaggio gli auricolari FreeArc.

Huawei sottolinea inoltre i vantaggi del suo store online, classificato tra i migliori e-commerce italiani nel settore dell’elettronica di consumo. Gli utenti possono usufruire di consegna rapida gratuita, pagamenti sicuri anche tramite Satispay e possibilità di rateizzare con Klarna. Sono inclusi il diritto di recesso entro 14 giorni e un servizio di riparazione con ritiro e riconsegna gratuiti.

Infine, per celebrare l’amore anche con un gesto simbolico, il 13 febbraio tutti i clienti che si recheranno nei Centri Assistenza Autorizzati di Roma e Catania riceveranno un omaggio a tema.