Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Published

In occasione di San Valentino, Huawei presenta la campagna “Ora è il vostro momento”, un’iniziativa che unisce innovazione e sentimento per trasformare la tecnologia in un gesto d’amore. L’obiettivo è offrire regali che rappresentino cura, connessione e condivisione, con promozioni valide fino al 15 febbraio su una selezione di dispositivi dedicati a tutte le coppie.

Per chi ama condividere giornate attive, Huawei dedica speciali promozioni sugli smartwatch. Il WATCH FIT 4 Edizione San Valentino è disponibile in promozione a 119€ e include in omaggio gli auricolari FreeBuds SE 2 e un cinturino aggiuntivo. La coppia WATCH GT6 Valentine’s Edition (46mm black & 41mm white) è proposta a 219€, che scendono a 201€ con il coupon, con in omaggio i FreeBuds SE 4 e un cinturino extra. Offerte anche per il WATCH FIT 4 PRO, disponibile a 179€ – ridotti a 164€ – e per il WATCH GT 6 Pro, in promozione a 329€ con prezzo finale di 302,60€, entrambi con omaggi inclusi.

Huawei propone anche un’esperienza sonora dal design raffinato, pensata per unire funzionalità ed eleganza. I FreeClip 2 offrono un comfort innovativo e sono disponibili in promozione a 199€.
Per chi desidera un tocco di esclusività, arrivano i FreeClip 2 Edizione limitata Les Néréides, nati dalla collaborazione con la maison francese di alta bigiotteria. Il pacchetto per la coppia costa 358€ e include due paia di auricolari e un set di ciondoli Les Néréides, fino a esaurimento scorte.

Per le coppie creative che amano disegnare, scrivere o creare insieme, Huawei propone il MatePad 11.5 S. Il tablet è offerto con 12 mesi di protezione schermo inclusi al prezzo promozionale di 369€, che scende a 339,50€ con il coupon ACSSANV8. Aggiungendo la tastiera italiana, il pacchetto completo è disponibile a 412€.

Per chi vuole immortalare i propri momenti più belli, Huawei lancia lo smartphone nova 14 Pro, pensato per la fotografia ritrattistica con la tecnologia “Pro Your Portrait”. La fotocamera Ultra Portrait da 50 MP e la funzione AI Best Expression consentono di catturare espressioni autentiche in ogni scatto. Lo smartphone è in offerta a 599€, con uno sconto di 100€ sul prezzo di listino, e include in omaggio gli auricolari FreeArc.

Huawei sottolinea inoltre i vantaggi del suo store online, classificato tra i migliori e-commerce italiani nel settore dell’elettronica di consumo. Gli utenti possono usufruire di consegna rapida gratuita, pagamenti sicuri anche tramite Satispay e possibilità di rateizzare con Klarna. Sono inclusi il diritto di recesso entro 14 giorni e un servizio di riparazione con ritiro e riconsegna gratuiti.

Infine, per celebrare l’amore anche con un gesto simbolico, il 13 febbraio tutti i clienti che si recheranno nei Centri Assistenza Autorizzati di Roma e Catania riceveranno un omaggio a tema.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

GOMORRA – LE ORIGINI: il gran finale da venerdì 6 febbraio su Sky e NOW

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Tecnologia

Huawei celebra San Valentino con “Ora è il vostro momento”: tecnologia e connessione per gli innamorati

Motori

Suzuki al fianco della Federazione Italiana Rugby per il 2026

Spettacolo

“Bonnie & Clyde”: ALUNNO torna con un nuovo singolo tra urban pop e visioni cinematografiche

Motori

Omoda 5 conquista il mercato globale e spinge le vendite OMODA & JAECOO in Italia

Motori

BYD sceglie Gioia Tauro come nuovo hub logistico per il Centro-Sud Italia

Spettacolo

Low-Red torna con “MARIO III”: un viaggio nel ghiaccio dell’identità

Motori

Alfa Romeo accompagna gli appassionati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un’esperienza esclusiva

Spettacolo

Laura Pausini torna con “Io Canto 2”: nuovo album, duetto con Achille Lauro e tour mondiale

Motori

Club Storico Peugeot Citroën Italia: l’heritage che unisce passato e nuove generazioni
Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Motori

Hyundai i20 MY26: la compatta che rinnova il concetto di mobilità urbana

Spettacolo

LORENZZA: fuori ora ovunque il suo nuovo singolo “ONLY”

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Giochi

John Carpenter’s Toxic Commando: azione co-op e zombie all’assalto nel nuovo trailer di gameplay

Motori

Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: l’Italia di Stellantis protagonista verso il 2026

Società

“Dritto e Rovescio” torna domani sera: sicurezza, Olimpiadi e una storia di dolore
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Samsung inaugura la Samsung House a Milano in vista di Milano Cortina 2026

Nel cuore di Milano, presso il prestigioso Palazzo Serbelloni, Samsung ha inaugurato ufficialmente la Samsung House, un nuovo hub dedicato ad atleti, media e...

2 ore ago

Sport

Samsung porta l’innovazione Galaxy AI ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Samsung Electronics, Partner Olimpico e Paralimpico mondiale, si prepara a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 un evento ancora...

1 giorno ago

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Google annuncia un nuovo piano di investimenti volto a sostenere l’innovazione e la crescita del Paese attraverso l’intelligenza artificiale, con iniziative pensate per formare...

1 giorno ago

Tecnologia

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale del Samsung Color E-Paper da 13 pollici (modello EM13DX), ampliando la propria gamma di soluzioni e-paper a...

2 giorni ago