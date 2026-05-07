Huawei Watch Fit 5 Series: design, benessere e tecnologia per uno stile di vita smart

Huawei lancia in Italia la nuova Watch Fit 5 Series, un mix tra design contemporaneo, funzioni evolute di fitness, salute e praticità quotidiana. Il dispositivo si distingue per le linee eleganti, i materiali premium e una gamma di colori giovani e vibranti: cinque per il modello standard e tre per la versione Pro.



Principale novità di Watch Fit 5 Pro è il display in vetro zaffiro da 1,92 pollici con luminosità fino a 3.000 nit, incorniciato da bordi ultrasottili e dotato di tecnologia oil-filling e trattamento Micro-Arc Oxid, che assicura resistenza a graffi e usura. Il modello base propone uno schermo da 1,82 pollici, ultra-luminoso, altrettanto curato.



Entrambi gli smartwatch introducono la funzione Mini-Workout, ideale per chi ha poco tempo e desidera sessioni rapide e coinvolgenti guidate da un panda interattivo sul display. Gli appassionati di attività outdoor possono usufruire di monitoraggi avanzati: il Watch Fit 5 Pro, in particolare, offre trail running con navigazione segmentata, analisi altitudine, stime di arrivo e mappe vettoriali di oltre 17.000 campi da golf, con visualizzazione del green dinamica per una valutazione precisa dello swing.



L'attenzione al benessere è al centro della serie Watch Fit 5, con funzioni complete per il monitoraggio della salute: il modello Pro integra analisi delle aritmie tramite onde di polso, app ECG e rilevamento della rigidità arteriosa. In più, un sensore di temperatura aiuta il monitoraggio femminile di cicli e ovulazione, offrendo strumenti utili e proattivi.



Pagamenti contactless Curve Pay direttamente dal polso rendono il Watch Fit 5 uno strumento versatile e sicuro. Funzionalità come tap-to-pay, gestione carte evoluta, Go Back in Time per correggere pagamenti e smart wallet sono disponibili su oltre 30 Paesi. Senza necessità di telefono e con elevati standard di sicurezza, il servizio amplia concretamente l'utilizzo della tecnologia indossabile nella vita di tutti i giorni.



L'autonomia è un altro punto di forza: batteria ad alto silicio con durata fino a 10 giorni in uso leggero, 7 con uso normale, perfetta per chi viaggia spesso o desidera un device da indossare senza pensieri.



Watch Fit 5 Series è pienamente compatibile con Android e iOS, garantendo ampia interoperabilità e un'esperienza senza soluzione di continuità.



I prezzi partono da 199 euro con promozioni lancio che prevedono 40 euro di sconto sulle versioni standard e 50 euro sulle Pro utilizzando i rispettivi codici sconto online fino al 30 giugno. In esclusiva sull'e-commerce ufficiale si trovano varianti colore speciali e un cinturino aggiuntivo in omaggio. Inoltre, chi acquista il nuovo smartwatch tra il 7 maggio 2026 e il 6 maggio 2027 può attivare prove gratuite fino a 90 giorni per diverse app di fitness e benessere per un valore fino a 179 euro.



Chi acquista sullo store ufficiale Huawei ottiene anche la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danni accidentali entro i primi 12 mesi, oltre ai classici servizi di assistenza, consegna rapida e gestione del pagamento anche in tre rate senza interessi.





