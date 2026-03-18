Huawei Watch GT Runner 2: tecnologia e leggerezza per la nuova era della corsa

Huawei presenta il nuovo HUAWEI WATCH GT Runner 2, uno smartwatch GPS professionale sviluppato per migliorare le prestazioni dei runner di ogni livello. Co-creato con il due volte campione olimpico e leggenda della maratona Eliud Kipchoge insieme al dsm-firmenich Running Team, il dispositivo combina un design ultra-leggero in lega di titanio con tecnologie avanzate di analisi delle prestazioni, portando l’esperienza di corsa a un livello superiore.

Con un peso di soli 34,5 grammi, il nuovo WATCH GT Runner 2 si distingue per la sua costruzione raffinata e confortevole. La lega di titanio nanostampata e il cinturino intrecciato AirDry, traspirante e idrorepellente, garantiscono un comfort prolungato anche durante allenamenti intensi. Disponibile nelle colorazioni Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black, il design unisce sportività ed eleganza, con una texture che richiama la pista di atletica, simbolo dello spirito del running.

Cuore del nuovo smartwatch è un insieme di tecnologie pensate per ottimizzare la performance. L’architettura con antenna floating 3D e l’ottimizzazione del design interno assicurano una precisione GPS superiore, anche in contesti dove il segnale è debole o schermato. Huawei introduce inoltre un algoritmo non invasivo per la rilevazione della soglia del lattato e la misurazione della potenza di corsa, parametri fondamentali per capire l’intensità dell’allenamento e migliorare la gestione dell’energia durante la gara.

Pensato per maratoneti ma adatto a ogni tipologia di runner, il WATCH GT Runner 2 propone la nuova Modalità Maratona, che offre una guida dinamica del ritmo, promemoria intelligenti per il recupero e aggiornamenti in tempo reale direttamente al polso. Questo approccio permette agli sportivi di sviluppare strategie di gara personalizzate e superare i propri limiti con maggiore consapevolezza.

Tra le novità più interessanti spicca anche l’integrazione con Curve Pay, che consente di effettuare pagamenti direttamente dal polso. Secondo Shachar Bialick, CEO e fondatore di Curve, “Questa partnership offre ciò che gli appassionati di fitness di oggi chiedono: la libertà di lasciare a casa telefono e portafoglio rimanendo comunque completamente connessi alle proprie finanze.”

Huawei accompagna il lancio del nuovo smartwatch con l’iniziativa “Riparti con HUAWEI”, valida fino al 31 marzo 2026, che prevede un omaggio per i clienti che richiederanno una riparazione nei Centri Assistenza Autorizzati o tramite il servizio gratuito di ritiro e riconsegna a domicilio.

Il nuovo HUAWEI WATCH GT Runner 2 è disponibile da oggi al prezzo consigliato di 399 euro. In occasione del lancio è previsto uno sconto di 30 euro utilizzando il coupon dedicato, con due cinturini inclusi nella confezione e un ulteriore cinturino omaggio a scelta.

Chi acquista il dispositivo tra il 18 marzo 2026 e il 25 febbraio 2027 potrà usufruire di servizi premium gratuiti fino a 90 giorni tramite l’app HUAWEI Health, per un valore complessivo stimato di 116 euro. L’offerta include periodi di prova per applicazioni dedicate all’allenamento e alla gestione della performance sportiva, come Huawei Health+, Komoot, Intervals.icu, Kotcha e RacePace.

Con il WATCH GT Runner 2, Huawei consolida la sua presenza nel settore degli indossabili unendo design, innovazione e performance. Un dispositivo che si propone come strumento professionale per chi vuole correre meglio, con intelligenza e libertà.