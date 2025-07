Hyundai innova la riforestazione: ecco la IONIQ 9 Seed Ball Drone Station

Hyundai ha annunciato il lancio della innovativa IONIQ 9 Seed Ball Drone Station, una risposta tecnologica avanzata per affrontare le sfide della riforestazione nelle aree colpite dagli incendi. Basata sull’elettrico SUV Hyundai IONIQ 9, questa stazione è stata sviluppata in collaborazione con Guru E&T, affermata startup nel campo delle tecnologie per la riforestazione.

La Seed Ball Drone Station si presenta come un veicolo all’avanguardia, progettato per ottimizzare la semina e il monitoraggio delle aree forestali colpite. Dotata di una piattaforma per il decollo e l’atterraggio dei droni incorporata nel vano bagagli, offre una flessibilità operativa senza precedenti. Grazie al sistema di ricarica Vehicle-to-Load (V2L) di Hyundai, il veicolo può alimentare il drone direttamente dalla sua batteria, fornendo un metodo ecologico e sostenibile per le operazioni sul campo.

Hyundai ha scelto Uljin, una regione sulla costa orientale della Corea duramente colpita dagli incendi del 2022, come primo sito di implementazione della nuova tecnologia. Questo progetto, che segue il lancio della IONIQ 5 Monitoring Drone Station nel 2023, riflette l’impegno di Hyundai nel fornire soluzioni concrete per la rigenerazione forestale, sottolineato dalla vision del brand, “Progress for Humanity”.

I droni di grandi dimensioni, parte integrante di questa stazione, offrono una capacità unica di semina in aree difficili da raggiungere. Trasportano e rilasciano dall’alto le cosiddette “seed ball” sfere d’argilla contenenti semi e materia organica che permettono una riforestazione efficiente su larga scala. L’integrazione di sedili girevoli, doppi monitor e un PC per il controllo dei droni trasforma il SUV in un laboratorio mobile altamente funzionale per operazioni sul campo.

Nel contesto della sua collaborazione quinquennale con il Korea National Arboreta and Gardens Institute e la social venture Tree Planet, Hyundai ha già iniziato attività di monitoraggio e raccolta dati delle foreste tramite la IONIQ 5 Monitoring Drone Station. Con la nuova IONIQ 9 Seed Ball Drone Station integrata nel loro programma “Smart Forest Restoration”, Hyundai punta ad accelerare il recupero ecologico delle aree devastate dagli incendi.

Infine, questo progetto è parte del più ampio IONIQ Forest, un’iniziativa lanciata nel 2016 che connette clienti e comunità locali in progetti di forestazione. Attiva in 13 Paesi, tra cui Stati Uniti, Brasile, Vietnam, India e Repubblica Ceca, l’iniziativa rappresenta l’impegno di Hyundai nell’affrontare le sfide ambientali a livello globale.