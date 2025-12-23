Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Hyundai Motor Group svelerà al CES 2026 di Las Vegas la propria strategia di robotica alimentata dall’intelligenza artificiale, ponendo al centro il tema “Partnering Human Progress”. L’obiettivo del Gruppo è mostrare come la collaborazione tra uomo e robot possa diventare il motore dell’innovazione industriale e produttiva.

Durante la conferenza stampa, prevista per il 5 gennaio 2026 alle 13:00 PST (22:00 CET) al Mandalay Bay Convention Center, Hyundai illustrerà la propria “AI Robotics Strategy” e la visione per un futuro in cui la robotica intelligente sarà integrata nell’intera catena del valore aziendale, dalla ricerca allo sviluppo fino alla produzione.

Uno dei momenti più attesi sarà il debutto del nuovo robot Atlas di Boston Dynamics, che verrà mostrato per la prima volta al pubblico fuori dai laboratori dell’azienda. Questa nuova generazione di robot rappresenta un passo decisivo verso la commercializzazione della robotica AI, con l’obiettivo di offrire soluzioni sicure e adattabili in contesti industriali e quotidiani.

La partecipazione al CES sarà anche l’occasione per illustrare il ruolo del network di valore condiviso da Hyundai Motor Group, che sostiene la formazione, l’apprendimento e la crescita nel campo della robotica basata sull’intelligenza artificiale. L’approccio Software-Defined Factory (SDF) del Gruppo definisce una nuova era per la produzione industriale: fabbriche gestite attraverso dati e software, capaci di garantire flessibilità, agilità e un’elevata efficienza lungo l’intero processo produttivo.

Il Gruppo mira a presidiare e integrare ogni fase della filiera produttiva, dallo sviluppo delle tecnologie ai componenti robotici, dalla logistica al software, costruendo un ecosistema in cui innovazione e collaborazione avanzano di pari passo.

Dal 6 al 9 gennaio 2026, presso il Las Vegas Convention Center, Hyundai Motor Group offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva dedicata alle applicazioni pratiche della robotica AI. Gli spazi espositivi includeranno installazioni interattive che mostreranno l’impatto positivo dei robot intelligenti nella vita di ogni giorno e negli ambienti di lavoro, oltre a una ricostruzione del laboratorio di ricerca robotica del Gruppo.

Il pubblico potrà anche assistere a dimostrazioni dal vivo dei robot Atlas, Spot e MobED, che metteranno in evidenza l’evoluzione del portafoglio di prodotti di Boston Dynamics, parte integrante dell’universo Hyundai.

Con questa presenza al CES 2026, Hyundai Motor Group conferma la propria visione di un futuro in cui l’intelligenza artificiale e la robotica collaborano con l’uomo per migliorare la qualità della vita e rendere più efficienti i processi industriali. L’intera iniziativa si inscrive nella filosofia del Gruppo, orientata all’innovazione sostenibile e alla creazione di un progresso condiviso.