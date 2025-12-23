Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Published

Hyundai Motor Group svelerà al CES 2026 di Las Vegas la propria strategia di robotica alimentata dall’intelligenza artificiale, ponendo al centro il tema “Partnering Human Progress”. L’obiettivo del Gruppo è mostrare come la collaborazione tra uomo e robot possa diventare il motore dell’innovazione industriale e produttiva.

Durante la conferenza stampa, prevista per il 5 gennaio 2026 alle 13:00 PST (22:00 CET) al Mandalay Bay Convention Center, Hyundai illustrerà la propria “AI Robotics Strategy” e la visione per un futuro in cui la robotica intelligente sarà integrata nell’intera catena del valore aziendale, dalla ricerca allo sviluppo fino alla produzione.

Uno dei momenti più attesi sarà il debutto del nuovo robot Atlas di Boston Dynamics, che verrà mostrato per la prima volta al pubblico fuori dai laboratori dell’azienda. Questa nuova generazione di robot rappresenta un passo decisivo verso la commercializzazione della robotica AI, con l’obiettivo di offrire soluzioni sicure e adattabili in contesti industriali e quotidiani.

La partecipazione al CES sarà anche l’occasione per illustrare il ruolo del network di valore condiviso da Hyundai Motor Group, che sostiene la formazione, l’apprendimento e la crescita nel campo della robotica basata sull’intelligenza artificiale. L’approccio Software-Defined Factory (SDF) del Gruppo definisce una nuova era per la produzione industriale: fabbriche gestite attraverso dati e software, capaci di garantire flessibilità, agilità e un’elevata efficienza lungo l’intero processo produttivo.

Il Gruppo mira a presidiare e integrare ogni fase della filiera produttiva, dallo sviluppo delle tecnologie ai componenti robotici, dalla logistica al software, costruendo un ecosistema in cui innovazione e collaborazione avanzano di pari passo.

Dal 6 al 9 gennaio 2026, presso il Las Vegas Convention Center, Hyundai Motor Group offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva dedicata alle applicazioni pratiche della robotica AI. Gli spazi espositivi includeranno installazioni interattive che mostreranno l’impatto positivo dei robot intelligenti nella vita di ogni giorno e negli ambienti di lavoro, oltre a una ricostruzione del laboratorio di ricerca robotica del Gruppo.

Il pubblico potrà anche assistere a dimostrazioni dal vivo dei robot Atlas, Spot e MobED, che metteranno in evidenza l’evoluzione del portafoglio di prodotti di Boston Dynamics, parte integrante dell’universo Hyundai.

Con questa presenza al CES 2026, Hyundai Motor Group conferma la propria visione di un futuro in cui l’intelligenza artificiale e la robotica collaborano con l’uomo per migliorare la qualità della vita e rendere più efficienti i processi industriali. L’intera iniziativa si inscrive nella filosofia del Gruppo, orientata all’innovazione sostenibile e alla creazione di un progresso condiviso.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

Cesare Cremonini torna con “Ragazze facili”: una ballad potente che racconta la fragilità dell’uomo moderno

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Marco Vergani, l’attore psicanalista che unisce arte e mente

Motori

Triumph presenta le nuove Tracker 400 e Thruxton 400: stile e prestazioni nella gamma Modern Classics

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Spettacolo

Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Hyundai presenta la nuova i20 Model Year 2026, evoluzione della compatta del segmento B che da oltre vent’anni rappresenta uno dei modelli di riferimento...

5 ore ago

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Il celebre marchio francese PEUGEOT rinnova la propria identità abbracciando il mondo del cinema francese, un universo che riflette i valori di eleganza, audacia...

9 ore ago

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Nissan sarà sponsor e Official Automotive Partner della quattordicesima edizione della We Run Rome 2025, la tradizionale corsa di fine anno che il prossimo...

9 ore ago

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Renault apre il 2025 con un risultato che segna un passo importante verso l’efficienza nella mobilità elettrica. La nuova Filante Record 2025, una demo-car...

10 ore ago