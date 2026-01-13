Hyundai Motor Group presenta al CES Foundry 2026 il chip “Edge Brain”: la nuova frontiera della Physical AI

Durante la prima edizione del CES Foundry 2026, il Robotics LAB di Hyundai Motor Group ha presentato un passo decisivo verso la realizzazione della cosiddetta “intelligenza artificiale fisica” (Physical AI), annunciando l’avvio della produzione di massa del chip AI on-device “Edge Brain”, sviluppato in collaborazione con la società di semiconduttori DEEPX.

Il progetto nasce da una partnership strategica triennale siglata nel 2023, che unisce il know-how software del Robotics LAB con l’esperienza hardware di DEEPX. Il risultato è un chip capace di agire come cervello locale per i robot, garantendo riconoscimento ambientale e decisioni autonome in tempo reale senza la necessità di connessione cloud. Questa tecnologia riduce drasticamente il consumo energetico, mantenendosi sotto i cinque watt, e apre la strada a un’ampia gamma di applicazioni nei settori produttivo, logistico, edilizio e della mobilità.

Il nuovo chip rappresenta un traguardo fondamentale nella visione del Gruppo, che mira a costruire un ecosistema di robotica sostenibile e accessibile. “Il Robotics LAB di Hyundai Motor Group non si concentra solo sulla costruzione di robot, ma sulla creazione di un ecosistema robotico sostenibile. Il nostro obiettivo è offrire un valore reale nel punto di contatto finale della pipeline di intelligenza artificiale fisica, dove gli utenti interagiscono direttamente con la tecnologia, e rendere i robot efficienti, intelligenti e accessibili a un pubblico più ampio.”

Già oggi la tecnologia è stata integrata in diversi progetti sperimentali, tra cui Facey, un sistema di riconoscimento facciale avanzato, e DAL-e Delivery, un robot di consegna attualmente in fase di test operativo. In futuro, l’applicazione del chip “Edge Brain” verrà estesa anche alle soluzioni di sicurezza e ai robot mobili di nuova generazione.

L’iniziativa rappresenta un passo concreto nella strategia “Robotics Total Solution (RTS)” di Hyundai Motor Group, che punta a integrare strettamente hardware e software per la creazione di una catena di approvvigionamento più stabile e autonoma. Questa integrazione permetterà di affrontare in modo efficace sfide strutturali come l’invecchiamento della popolazione, la carenza di manodopera e le necessità di sicurezza industriale.

Nel dicembre 2025 il Gruppo aveva già dimostrato la propria leadership nel settore con il lancio di MobED (Mobile Eccentric Droid), una piattaforma robotica autonoma premiata con il riconoscimento “Best of Innovation Award” al CES 2026. L’annuncio del chip “Edge Brain” consolida ulteriormente la posizione di Hyundai tra i pionieri della robotica e dell’intelligenza artificiale applicata alla realtà fisica.

Grazie a un’esperienza industriale maturata lungo l’intera catena del valore automobilistico e a una visione di lungo periodo, Hyundai Motor Group conferma il proprio impegno nel rendere la robotica una componente chiave per la società del futuro, con soluzioni progettate per migliorare la produttività, la sicurezza e, soprattutto, la qualità della vita.