Hyundai e il progetto Run to Progress: dalla Venicemarathon alla Verona Run Marathon

Hyundai ha confermato il suo impegno nel mondo della corsa partecipando come Official Automotive Partner alla 40ª Wizz Air Venicemarathon e preparando nuove iniziative per la 25ª Eurospin Verona Run Marathon.

Alla Venicemarathon, tenutasi lo scorso 25 ottobre, l'azienda ha portato lungo l'emozionante percorso le sue tecnologie e attività interattive, coinvolgendo sia i runner sia i visitatori dell'evento. Protagonisti della giornata sono stati i modelli 100% elettrici di Hyundai, tra cui due INSTER Cross impegnate come timekeeper ufficiali e una IONIQ 5 N e IONIQ 3 N Line Launch Edition esposte all'Expo Village di Mestre, offrendo al pubblico un'occasione unica per esplorare da vicino l'evoluzione della mobilità elettrica.

L'edizione 2026 della maratona veneziana ha raggiunto il sold out, con 23.000 iscritti e un percorso che ha trasformato lo sport in un'esperienza condivisa tra sport e cultura. L'Expo Village è stato animato da uno spazio dedicato alle attività "Run to Progress", dove i visitatori hanno potuto lasciare pensieri e obiettivi sul Wall of Purpose, decorare la carrozzeria di una IONIQ 5 N con messaggi motivazionali grazie al Car Wrap Hyundai, e sottoporsi all'analisi dell'appoggio plantare su una pedana baropodometrica con il supporto di esperti.

Il coinvolgimento non si è fermato qui: l'Arco Hyundai e lo Hyundai Boost Button hanno offerto un accompagnamento sonoro a sostegno degli atleti, mentre lo Specchio Kudos e il LED Wall "You Left Your Mark" hanno celebrato le performance dei partecipanti.



Dopo Venezia, Hyundai si prepara alla 25ª Eurospin Verona Run Marathon, in programma il 15 novembre. Un appuntamento speciale che segnerà un quarto di secolo di storia per la maratona veronese, pronta ad accogliere atleti da tutta Italia e dall'estero. Tra i momenti più suggestivi, il passaggio dei runner attraverso l'Arena di Verona prima dell'arrivo in Piazza Bra, simbolo dell'unione tra sport e patrimonio cittadino.

Anche a Verona, Hyundai continuerà il suo percorso con il progetto pan-europeo "Run to Progress", sottolineando valori comuni come determinazione, miglioramento continuo e attenzione alle persone. La presenza di Hyundai alle principali manifestazioni podistiche nazionali vuole testimoniare una visione in linea con il messaggio "Progress for Humanity", promuovendo il progresso attraverso le persone e le comunità.



