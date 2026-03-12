IKEA presenta KALLSUP: la nuova cassa Bluetooth compatta dal suono potente

IKEA amplia la propria offerta nel settore audio con KALLSUP, una nuova cassa Bluetooth portatile che unisce design compatto, potenza e semplicità d’uso. Presentata in anteprima al CES di Las Vegas, la KALLSUP sarà disponibile a partire da aprile 2026 nei negozi IKEA e online, andando ad arricchire la gamma di diffusori colorati del marchio svedese.

Con una forma cubica di soli sette centimetri per lato, KALLSUP punta sulla portabilità e sulla praticità senza rinunciare alla qualità sonora. Disponibile in tre tonalità — bianco, verde chiaro e rosa — la nuova cassa si propone come un accessorio di design capace di accompagnare la musica in ogni momento della giornata, a casa o in movimento.

Nonostante le dimensioni ridotte, il dispositivo è stato progettato per offrire un suono chiaro e sorprendentemente potente. Tra le sue funzioni più interessanti figura la possibilità di collegare fino a 100 unità KALLSUP contemporaneamente, creando un sistema audio diffuso e sincronizzato. Il collegamento avviene in modo rapido e intuitivo: dopo aver associato la prima cassa allo smartphone, bastano due tasti per ampliare la rete audio senza configurazioni complesse.

A proposito del progetto, “La musica ha il potere di trasformare l’atmosfera di ogni ambiente e migliorare l’umore. Con KALLSUP, volevamo realizzare un prodotto che, pur nelle sue dimensioni compatte, offrisse un suono di alta qualità, rendendo l’esperienza musicale accessibile a tutti, ovunque si trovino.” ha dichiarato Ola Wihlborg, designer di IKEA of Sweden.

KALLSUP è dotata di una batteria ricaricabile in grado di garantire fino a 9 ore di riproduzione continua al 50% del volume, rendendola ideale per un utilizzo quotidiano, in casa o all’aperto. Il design segue la filosofia tipica di IKEA: essenziale, funzionale e pensato per integrarsi armoniosamente in ogni ambiente.

La cassa rappresenta anche un momento significativo nella carriera del suo ideatore. Wihlborg, che da anni firma mobili e accessori per la casa IKEA, fa con questo progetto il suo debutto nel mondo dell’audio. “Volevo realizzare una cassa che fosse compatta ma capace di offrire un suono potente e chiaro. Il design si ispira a ciò che considero essenziale per l’uso quotidiano, con una forma pratica e facilmente adattabile a qualsiasi ambiente.”

Con KALLSUP, IKEA conferma la propria capacità di unire innovazione, semplicità e accessibilità, proponendo prodotti che migliorano la vita quotidiana attraverso un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Questa nuova cassa Bluetooth non è soltanto un dispositivo tecnologico, ma anche un oggetto di design che riflette lo spirito del marchio: creare soluzioni intelligenti e di qualità alla portata di tutti.