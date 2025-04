Il Gruppo Renault e Nissan annunciano nuovi progetti strategici

Il Gruppo Renault e Nissan hanno annunciato oggi un importante aggiornamento della loro partnership, con nuovi progetti strategici che rafforzeranno la loro presenza nei mercati internazionali e ottimizzeranno le loro operazioni globali.

Uno dei punti chiave dell’accordo è l’acquisizione da parte del Gruppo Renault del 100% di Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL), tramite l’acquisto della quota del 51% attualmente detenuta da Nissan. Questo passaggio rappresenta una mossa strategica per Renault, che punta a consolidare la sua presenza nel mercato indiano, uno dei più dinamici al mondo. Nonostante la cessione, Nissan manterrà la produzione dei propri modelli, tra cui la nuova Nissan Magnite, attraverso RNAIPL, e continuerà a espandere la sua copertura nel Paese.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha dichiarato: “L’India è un mercato cruciale per l’industria automobilistica. Con questa operazione, il Gruppo Renault potrà rafforzare la sua impronta industriale e creare un ecosistema competitivo ed efficiente.”

Parallelamente, Nissan ha scelto Renault per sviluppare e produrre un derivato della Twingo, progettato dalla casa automobilistica giapponese. Questo nuovo modello del segmento A sarà realizzato tramite Ampere, la divisione Renault dedicata ai veicoli elettrici, con il lancio previsto per il 2026.

Un altro punto centrale dell’accordo riguarda l’emendamento del Nuovo Accordo dell’Alleanza, con l’obiettivo di aumentare la flessibilità delle due aziende in termini di partecipazioni incrociate. Il nuovo impegno di lock-up per entrambe le parti sarà ridotto al 10% rispetto all’attuale 15%, permettendo una maggiore libertà gestionale. Inoltre, Nissan non sarà più vincolata all’investimento in Ampere, pur mantenendo la collaborazione su progetti di prodotto.

Ivan Espinosa, Presidente e CEO di Nissan, ha sottolineato: “Il nostro obiettivo è creare un modello di business agile ed efficiente, in grado di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato. L’India continuerà a essere un hub chiave per le nostre attività di ricerca e sviluppo e per la strategia di esportazione.”

L’operazione di acquisizione di RNAIPL dovrebbe concludersi entro la fine del primo semestre del 2025, previa approvazione delle autorità regolatorie. Renault prevede un impatto sul free cash flow di circa 200 milioni di euro per il 2025, ma conferma la sua previsione di un free cash flow superiore ai 2 miliardi di euro per l’intero anno, con un margine operativo stabile.

Questo nuovo accordo segna un’evoluzione significativa per l’Alleanza Renault-Nissan, dimostrando un approccio più pragmatico e orientato al business. La collaborazione tra le due aziende rimane solida, con un focus su innovazione, crescita internazionale e sostenibilità nel settore automobilistico.