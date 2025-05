Il Premio Strega Saggistica annuncia la giuria di qualità. Al via le votazioni

Il Premio Strega Saggistica ha compiuto un nuovo passo significativo verso la celebrazione dell’eccellenza nella saggistica italiana contemporanea con l’annuncio ufficiale della Giuria di qualità. Il selezionato gruppo è composto da cinquantacinque personalità di spicco nel panorama culturale, accademico e giornalistico. Tra loro, dieci componenti fanno parte del Comitato scientifico, consolidando il prestigio e l’autorevolezza del processo di selezione.

Tra i candidati al premio si annoverano opere che affrontano temi di rilevante attualità e interesse culturale. Alessandro Aresu propone Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli), mentre Anna Foa invita alla riflessione con Il suicidio di Israele (Laterza). Vittorio Lingiardi esplora la dimensione umana con Corpo, umano (Einaudi), e Simone Pieranni con 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori) ci guida in una proiezione del futuro. Completa la cinquina Luigi Zoja con Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri).

Da adesso i giurati possono esprimere la loro preferenza accedendo all’area di voto dedicata, per selezionare l’opera che meglio rappresenta l’eccellenza nella saggistica contemporanea tra i cinque titoli in gara. La proclamazione del vincitore avverrà il 20 giugno nel contesto del prestigioso Taobuk-Taormina International Book Festival, giunto alla sua quindicesima edizione.

L’evento vedrà anche la partecipazione di Anne Applebaum, vincitrice del Premio Strega Saggistica Internazionale. La giornalista e saggista statunitense, naturalizzata polacca, è nota per il suo contributo al dibattito sulla politica globale, e autrice dell’opera Autocrazie. Chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo, tradotta da Tullio Cannillo e pubblicata da Mondadori nel 2024.

Il Premio, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival, in collaborazione con partner di rilievo come BPER Banca, FUIS-Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Gabinetto Vieusseux e Casa dell’Architettura, rappresenta un appuntamento annuale imprescindibile nel panorama culturale italiano. Con Rai come media partner e sponsor tecnici di rilievo, come Feltrinelli Librerie e SYGLA, continua a essere un pilastro nella diffusione e valorizzazione della saggistica italiana, promuovendo un contributo significativo al dibattito culturale e sociale del Paese.