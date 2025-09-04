Inciso il brano “VAI ITALIA”: l’inno di MOGOL e AL BANO

Al Bano e Mogol uniscono le loro voci e il loro talento per la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. ieri, presso l’Antoniano di Bologna, è stata incisa “Vai Italia”, una canzone che diventerà il simbolo di questa importante sfida culturale. Il brano è stato arricchito dalla partecipazione di cinquanta bambini dei cori di Caivano e dell’Antoniano.

La canzone è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, in collaborazione con l’Antoniano di Bologna. Il testo, scritto da Mogol su musica di Oscar Prudente, verrà presentato ufficialmente da Mara Venier durante la prima puntata di “Domenica In” il 21 settembre. In occasione di questa data, l’Italia celebrerà il Pranzo della Domenica con eventi in piazza nelle principali città per supportare la candidatura.

L’Antoniano di Bologna, sotto la direzione di Fr. Giampaolo Cavalli, ha una lunga tradizione di solidarietà e cultura. Fondato nel 1954, l’istituto non solo fornisce aiuto ai più bisognosi con pasti caldi attraverso la rete di mense francescane, ma valorizza anche i talenti giovanili mediante iniziative come lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Attraverso la campagna “Operazione Pane”, l’Antoniano continua a espandere la sua rete benefica con 20 mense in Italia e diverse altre nel mondo, contribuendo a nutrire chi è in difficoltà e creando legami di condivisione e sostegno globale.

“Vai Italia” non è solo una canzone, ma un potente messaggio di unità e orgoglio nazionale che mira a promuovere la cultura e le eccellenze culinarie italiane sul palcoscenico mondiale. Con il supporto e la partecipazione attiva delle comunità locali, il sogno di vedere la cucina italiana riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità Unesco è più vivo che mai.

La forza di questo progetto risiede nella capacità di unire generazioni diverse attorno a una causa comune, dimostrando come la musica possa diventare un veicolo di cambiamento e di riconoscimento culturale. Con il suo ricco patrimonio di valori e iniziative, l’Antoniano continua a essere una luce guida per chi crede nel potere della solidarietà e della cultura.