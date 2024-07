INEOS Automotive ha presentato il Grenadier Detour, il primo veicolo in edizione limitata realizzato dalla nuova divisione Arcane Works. Questo 4×4 sarà prodotto in soli 200 esemplari, ognuno rifinito a mano con dettagli di design su misura e una notevole dose di artigianato britannico, permettendo ai clienti di personalizzare ogni veicolo con specifiche e dotazioni uniche.

Presentato al Goodwood Festival of Speed, il Detour mantiene l’eccellente dinamica di guida e le capacità off-road del Grenadier, offrendo una vasta gamma di opzioni di design per interni ed esterni per esaltare la personalizzazione e il comfort nei lunghi viaggi. Oltre alla scelta tra due motori BMW da 3 litri e sei cilindri in linea che assicurano una guida fluida e entusiasmante, le versioni a benzina del Detour saranno equipaggiate con un esclusivo impianto di scarico, conferendo al veicolo un suono e una sensazione ancora più distintivi.

A rendere immediatamente riconoscibili i modelli Detour saranno gli esclusivi cerchi in lega forgiati da 18″, una griglia anteriore appositamente progettata e completa di cornici per i gruppi ottici e quattro nuove colorazioni dedicate: Magma Red, Whiteout Blue, Squall Green e Storm Force Silver, tutte lucidate a mano per esaltarne la finitura. Oltre a queste quattro tonalità esclusive, chi ricerca il massimo della personalizzazione potrà selezionare per il Detour la colorazione Arcane Works su misura, che utilizza un sistema di corrispondenza dei colori per creare una vernice a partire da un campione fornito dal cliente o dal colore di un altro suo veicolo. La vernice unica così creata sarà applicata a mano sul Detour e successivamente lucidata a mano, sempre nel Regno Unito, per una lucentezza estrema.

Un pacchetto a contrasto per gli esterni appositamente creato include nuove opzioni per le tonalità di piastre anteriori e posteriori, barre sul tetto e scaletta posteriore, mentre l’illuminazione esterna è stata decolorata per offrire un look visivamente elegante.

L’abitacolo offrirà un elevato livello di personalizzazione grazie alla scelta tra due nuove finiture satinate per tunnel della trasmissione, portiere e bocchette di ventilazione, mentre tessuti e pelli estremamente tattili saranno riservati ai principali punti di contatto tra auto e guidatore. Oltre a quattro opzioni in pelle primo fiore di Bridge of Weir per i rivestimenti trapuntati dei sedili e due cashmere di Johnstons of Elgin per il padiglione, tutti i modelli Detour sfoggeranno un battitacco in alluminio inciso al laser a rimarcare lo status di edizione limitata. I discreti loghi Arcane Works per gli esterni e gli interni sono creati dai maestri gioiellieri britannici di Vaughtons.