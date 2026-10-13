Jack Savoretti celebra 20 anni di carriera: unica data italiana al Fabrique di Milano

Mancano solo tre giorni all'atteso ritorno live di Jack Savoretti in Italia: il cantautore italo-inglese si esibirà giovedì 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano per l'unica tappa italiana del tour europeo. L'evento, molto atteso dai fan, celebrerà i primi venti anni di carriera di Savoretti e offrirà l'occasione di ascoltare dal vivo i brani del suo nuovo album WE WILL ALWAYS BE THE WAY WE WERE, pubblicato il 10 aprile per Lanza Music/The Orchard.



L'album, il nono della sua carriera, segna un ritorno a una scrittura più personale e intima. Come ha dichiarato lo stesso artista, si tratta di una sintesi di tutto ciò che ha fatto finora, profondamente autobiografica, che racconta le esperienze di Savoretti come padre, marito e figlio, facendo incontrare le diverse anime presenti nella sua musica degli ultimi vent'anni.



Prodotto da Tommaso Colliva e registrato dal vivo in soli otto giorni agli Eastcote Studios in Inghilterra, WE WILL ALWAYS BE THE WAY WE WERE include anche alcune collaborazioni di rilievo come KT Tunstall nel brano Tempting Fate e Steph Fraser in Only Gonna Cry For You. Il disco è stato anticipato dai singoli Do It For Love, dalla title track e da I Hear You Calling (Echi Di Sirene), nella versione italiana con la partecipazione di MILLE.



Questo 2026 rappresenta un anno speciale per Jack Savoretti, impegnato in un lungo tour in Europa che lo ha già visto registrare il tutto esaurito con due date alla Royal Albert Hall di Londra. Dopo gli appuntamenti di Parigi e Zurigo, Savoretti farà tappa a Milano prima di proseguire in Regno Unito e Irlanda, molti dei quali già sold out.



Nel corso della propria carriera, Jack Savoretti ha venduto oltre un milione di copie grazie agli otto precedenti album in studio - due dei quali hanno raggiunto la vetta delle classifiche britanniche e altri quattro sono entrati nella top ten. Può vantare più di un miliardo di stream e la vendita di mezzo milione di biglietti in tutto il mondo, oltre a collaborazioni con artisti del calibro di Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain. Impegnato anche nel sociale, Savoretti è ambasciatore di War Child e Tusk.



Per chi desidera essere testimone di questo importante traguardo, sono disponibili gli ultimi biglietti per la data milanese.



WE WILL ALWAYS BE THE WAY WE WERE sarà protagonista di una serata che si preannuncia emozionante e rappresenta un'occasione unica per rivivere dal vivo i momenti più intensi della carriera di uno degli artisti più apprezzati della scena musicale internazionale.