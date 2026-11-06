Joe Elle pubblica Effetto Placebo: un viaggio musicale tra nostalgia e rinascita

È disponibile ovunque il nuovo singolo di Joe Elle, Effetto Placebo, brano che conferma la cantautrice e produttrice cuneese tra le voci più promettenti della nuova scena pop elettronica italiana. Dopo il successo di Invisibile, Fichi e Arancia, selezionato nel programma Fresh Finds Forward di Spotify, Joe Elle prosegue il suo percorso artistico affrontando il tema della nostalgia adolescenziale come risposta alle delusioni del presente.



Effetto Placebo parla di quella nostalgia adolescenziale che riaffiora quando il presente ti delude, magari dopo la fine di una relazione in età più adulta. In quei momenti ti rifugi nei ricordi, idealizzando un passato che sa di Joy Division e scantinati, e di sogni ad occhi aperti. Alla fine, come succede con l'effetto placebo, per stare meglio, la cura siamo noi stessi, spiega l'artista.



Il titolo rimanda al meccanismo psicologico del placebo: un sollievo personale ottenuto dalla convinzione di trovare conforto in qualcosa che idealizziamo. Joe Elle sottolinea come il vero cambiamento non giunga rifugiandosi nel passato, ma nella capacità di recuperare dentro di sé le risorse per ripartire.



Come nei precedenti lavori, Joe Elle cura personalmente sia la scrittura che la produzione musicale, miscelando influenze elettroniche, pop e sonorità UK garage che danno ritmo e profondità emotiva al pezzo. Il risultato è un racconto intimo che intreccia malinconia e vitalità, creando un sound contemporaneo e coinvolgente.



Con Effetto Placebo, Joe Elle invita chi ascolta a guardarsi dentro e a trovare la forza di andare avanti, anche quando il presente non coincide con le aspettative. Il brano è un viaggio nei ricordi che invita a trasformare la nostalgia in nuova energia, suggerendo che la cura per il malessere è già dentro di noi.



Joe Elle, pseudonimo di Elisa Paschetta, classe 1997, nata a Bra in provincia di Cuneo, pubblica musica dal 2019 e si distingue per la capacità di raccontare storie personali con autenticità. Dopo anni in viaggio, nel 2026 è tornata nella sua città natale per riprendere il percorso musicale che l'ha portata a sperimentare nuove sonorità e ad affermarsi anche grazie al brano Camaleonti, che ha superato le 200.000 riproduzioni su Spotify.



Il nuovo EP di Joe Elle, attualmente in lavorazione, è atteso entro la fine dell'anno e promette di ampliare ulteriormente il suo universo artistico, confermando la cantautrice tra le realtà più originali del panorama musicale italiano contemporaneo.