Godwin pubblica Ends With Us: l'EP che racconta evoluzione e relazioni

E' disponibile oggi Ends With Us, il nuovo EP del poliedrico cantautore e filmmaker nigeriano Godwin, che conferma la sua presenza tra le voci più originali della scena musicale africana contemporanea. Il progetto segna un'importante tappa nel percorso dell'artista, offrendo otto tracce che esplorano le sfumature delle relazioni umane, la crescita personale e la ricerca della propria identità, il tutto arricchito da una scrittura intima e un sound che fonde tradizioni Hausa e Yoruba con afrobeat, soul e R&B.



Ends With Us si apre con la title track in cui Godwin affronta la difficile decisione di chiudere una relazione per poter andare avanti, un tema che si ritrova anche nel brano Pressure, dove dolore e speranza convivono. My Way, singolo già pubblicato che ha anticipato l'uscita dell'EP, offre uno sguardo intimo sul rapporto con la famiglia e il percorso personale verso l'autonomia, traendo forza dai ricordi e dai consigli parentali. L'autenticità emotiva è centrale nell'intero lavoro, che punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio senza abbandonare la propria unicità.



La tracklist include Ends With Us, Tonight, Need You, Pressure, Nicotine, Don't Leave Me, Remedy e My Way. I videoclip dei singoli Don't Leave Me e My Way accompagnano visivamente l'efficacia narrativa dell'EP.



Il nuovo progetto arriva dopo un anno straordinario per Godwin: nel 2026 ha aperto 16 concerti in arene tra Germania, Svizzera e Austria di fronte a oltre 150.000 spettatori complessivi. Parallelamente, la carriera cinematografica dell'artista ha raggiunto nuovi traguardi con Crocodile, documentario vincitore del premio Best Film (Viewpoints) al Tribeca Festival e protagonista alla Berlinale, co-diretto con Pietra Brettkelly e supportato dalla produzione esecutiva di Idris Elba.



Godwin Josiah, noto semplicemente come Godwin, è riconosciuto per la sua capacità di fondere esperienza personale, influenze culturali e tradizioni diverse. Originario della città nigeriana di Kaduna, spesso ignorata dal mainstream, l'artista ha coltivato una prospettiva autentica, iniziando come regista nel collettivo The Critics Company e collaborando con la compagnia di Morgan Freeman, Revelation Entertainment. Ha ricevuto il supporto di figure di spicco come JJ Abrams, Taika Waititi e Kemi Adetiba.



La sua musica trae ispirazione da generi differenti come soul, R&B e afrobeat, e si ispira a icone come Labi Siffre ("È un autore eccezionale, capace di rendere le parole più complesse davvero semplici"), Aretha Franklin ("Mio padre me l'ha fatta conoscere da bambino, e ha fatto qualcosa alla mia voce mentre cercavo di cantare le sue canzoni"), e Labrinth ("La musica di Labrinth trascende i generi tradizionali e, come uomo nero, riesce a liberarsi dalle norme delle convenzioni abituali").



Godwin sta ridefinendo le aspettative sulla musica nigeriana, rompendo con i cliché legati solo all'afrobeat e proponendo una visione ampia e contemporanea. I suoi numeri parlano chiaro: oltre 80 milioni di visualizzazioni su TikTok, più di mezzo milione di follower e una community in costante crescita. Ogni brano dell'EP è curato nei minimi dettagli, offrendo un'antologia di esperienze vissute che riflettono sulla resilienza dello spirito umano e invitano a seguire il viaggio musicale con cuore e mente aperti.



Il percorso di Godwin comprende progetti precedenti come Road to Nirvana (2024), Renditions (2026) e l'album di debutto Atonement (2025), consolidando una carriera in ascesa che fonde abilità musicali, visione cinematografica e grande attenzione per il racconto culturale.