Ricchi... da morire - Delitti in famiglia: la black comedy che sbarca su Sky Cinema

Ricchi... da morire - Delitti in famiglia debutta su Sky Cinema Uno: black comedy su eredità, segreti e rivalità con Glen Powell e Margaret Qualley.

Un'eredità da miliardi e una famiglia pronta a tutto per ottenerla: è questa la scintilla che accende Ricchi... da morire - Delitti in famiglia, la nuova black comedy con Glen Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris, che arriva in prima TV su Sky Cinema Uno lunedì 9 novembre alle 21:15 e in streaming su NOW, anche disponibile on demand in 4K.

Liberamente ispirato al classico degli anni Quaranta Sangue blu, il film diretto da John Patton Ford mescola senza riserve avidità, ambizione e legami familiari esplosivi, portando sullo schermo una vicenda avvincente dove nessuno è davvero innocente. L'universo della potentissima famiglia Redfellow si popola di segreti, faide e alleanze improvvisate nel corso di una spietata corsa all'eredità.

Al centro della storia c'è Becket Redfellow, interpretato da Glen Powell, un outsider cresciuto lontano dai suoi ricchi parenti che lo hanno rinnegato insieme alla madre Mary (Nell Williams). Emarginazione e rancore trasformano Becket in un uomo segnato dalla sete di vendetta. Il suo obiettivo? Eliminare uno dopo l'altro tutti i membri della famiglia che lo separano dalla fortuna di casa Redfellow. Ma il patriarca Whitelaw (Ed Harris) e la tenace Julia Steinway (Margaret Qualley) renderanno il piano più complesso e rischioso.

Tra intrighi, ironia pungente e colpi di scena, Ricchi... da morire - Delitti in famiglia getta luce sul lato oscuro delle relazioni familiari: qui la voglia di riscatto si scontra con un'ambizione senza freni e il bisogno disperato di essere riconosciuti. Gli intrecci tra i personaggi si sviluppano in un clima di costante rivalità, dove ogni scelta può avere conseguenze fatali.

Becket Redfellow (Glen Powell) è un outsider cresciuto lontano dalla sua famiglia d'origine: una dinastia ricchissima che lo ha rinnegato alla nascita. Determinato a reclamare ciò che ritiene suo di diritto, Becket mette in atto un piano tanto ambizioso quanto spietato: eliminare, uno dopo l'altro, tutti i parenti che lo separano dall'eredità miliardaria. Ma l'incontro e lo scontro con Julia Steinway (Margaret Qualley) rimetterà in discussione tutto, fino al confronto finale con il temuto capo famiglia, Whitelaw Redfellow (Ed Harris).

Il film promette di conquistare il pubblico con una miscela irresistibile di humor nero, suspense e una galleria di personaggi ambigui e imprevedibili, portando all'estremo il tema della famiglia intesa come luogo tanto protettivo quanto rischioso.

Ricchi... da morire - Delitti in famiglia sarà trasmesso in prima TV lunedì 9 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Gli abbonati Sky potranno godersi il film anche on demand in 4K, per un'esperienza cinematografica completa.