Arriva la seconda stagione di Bad Monkey: Vince Vaughn torna su Apple TV

Apple TV ha svelato il trailer della seconda stagione di Carl Hiaasen's Bad Monkey, la serie comedy amatissima interpretata e prodotta da Vince Vaughn. Il debutto è fissato per il 2 dicembre, con dieci episodi distribuiti settimanalmente fino al 3 febbraio 2027.

Basata sul bestseller di Carl Hiaasen, la nuova stagione propone una storia originale nella Florida più eccentrica. Andrew Yancy (Vince Vaughn), ex ispettore alimentare, si trova coinvolto nell'indagine sull'omicidio del principale faccendiere locale grazie a un ambizioso procuratore. Accanto a lui un integerrimo commercialista forense. Mentre cerca di risolvere il caso, Yancy deve barcamenarsi tra un boss mafioso colto, il figlio ribelle e una giovane donna che necessita della sua protezione, oltre a destreggiarsi con problematiche familiari, una relazione mai risolta con la dottoressa Campensino (Natalie Martinez) e l'incontro con un bizzarro specialista in trasferimento animali, minaccia latente per l'ambiente.

Il cast della seconda stagione vede il ritorno di Natalie Martinez, Charlotte Lawrence e John Ortiz, con i nuovi ingressi di John Malkovich, Yvonne Strahovski e Zavior Phillips. Tra le guest star figurano Caleb Landry Jones, Nate Jackson, Sofia Boutella, Brent Morin, Joey Avery, Dax Shepard, Sam Jaeger, Margarita Levieva, Peter Billingsley e June Diane Raphael.

La serie è firmata dallo showrunner Bill Lawrence, già acclamato per Ted Lasso, e prodotta insieme a Warner Bros. Television. Tra i produttori esecutivi ci sono Jeff Ingold, Matt Tarses, Vince Vaughn, Liza Katzer, Adam Sztykiel, Chris Downey e lo stesso Carl Hiaasen.

Dopo una prima stagione apprezzata per scrittura brillante e interpretazioni di spicco, Bad Monkey è pronta a confermarsi tra le serie comedy più originali di Apple TV. Gli abbonati potranno seguire la nuova saga di Yancy ogni mercoledì a partire dal 2 dicembre.