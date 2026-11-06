Alessandro Borghese rinnova Kitchen Sound: gusti dimenticati tornano protagonisti

Cancellare il passato? Meglio cucinarlo di nuovo! Con questa filosofia, chef Alessandro Borghese torna protagonista con il nuovo format Alessandro Borghese Kitchen Sound - Ritorno di Fiamma, in onda dal 7 novembre ogni sabato alle 18:30 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile anche on demand. Per la prima volta, gli stessi episodi saranno accessibili anche in versione podcast e vodcast, dall'11 novembre, ogni mercoledì, su YouTube e sulle principali piattaforme.

Dopo il successo di dieci edizioni e centinaia di ricette, Borghese riaccende i fornelli con una missione insolita: far riscoprire agli ospiti il vero gusto dei piatti meno amati, attraverso reinterpretazioni originali e inattese. Quando il passato stona, ci pensa la cucina a far partire una nuova musica: così, piatti che hanno lasciato ricordi poco fortunati si trasformano in vere e proprie esperienze di gusto grazie al tocco creativo dello chef.

In cinque puntate inedite, saranno protagonisti volti noti come Andrea Pezzi, Gabriele Corsi, Francesca Manzini, ZW Jackson e Chiara Francini. Ogni ospite porterà in cucina un ricordo gastronomico negativo che Borghese saprà rivoluzionare grazie a nuovi ingredienti e accostamenti sorprendenti. Andrea Pezzi, pioniere della cucina a ritmo di musica, inaugura il viaggio confrontandosi con la memoria di un pesce dimenticato in forno. Seguirà Gabriele Corsi, alle prese con un sapore intenso che potrebbe finalmente conquistarlo, mentre Francesca Manzini si misurerà con una delle ricette più iconiche della tradizione italiana. ZW Jackson proverà ad apprezzare un grande classico nostrano da una prospettiva nuova e Chiara Francini affronterà la selezione di verdure che non ama dall'infanzia, dimostrando quanto sia possibile cambiare idea anche sui gusti più radicati.

L'edizione 2024 di Kitchen Sound - Ritorno di Fiamma è ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33 e arricchita dalla presenza di noti partner come Acqua di Nepi, San Benedetto Millenium Water, Elica ed Pasta Armando. La ricetta è semplice: reinterpretare i piatti meno amati con nuovi equilibri di sapori, per riscrivere il finale di una storia culinaria. Cinque appuntamenti in cui Borghese mostra come basta un solo ingrediente o una preparazione inedita per guardare una ricetta con occhi diversi.

Kitchen Sound - Ritorno di Fiamma promette di far scoprire una nuova dimensione della cucina, dove il passato non si cancella ma si trasforma in musica e sapore. Appuntamento ogni sabato alle 18:30 su Sky Uno, in streaming su NOW, disponibile on demand e su Sky Go, e da quest'anno anche in formato podcast e vodcast sul canale YouTube e sulle principali piattaforme: il piacere di riscoprire un vecchio piatto non è mai stato così gustoso.