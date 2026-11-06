Milano celebra Lucio Battisti con la 4ª edizione di Quel Gran Genio

La musica italiana torna protagonista a Milano con la quarta edizione di Quel Gran Genio, il festival che omaggia Lucio Battisti, figura iconica e rivoluzionaria del cantautorato nazionale. Dal 16 al 19 novembre, la città ospiterà eventi speciali in diverse location, pensati per esplorare l'arte e l'eredità di Battisti in tutte le sue sfumature.

Ideato e diretto da Francesco Paracchini, il festival è organizzato da L'Isola che non c'era, realtà milanese punto di riferimento da trent'anni nella scena musicale italiana e sostenuta dal Comune di Milano tramite l'Assessorato alla Cultura.

Quest'anno la manifestazione si arricchisce di una preziosa appendice: dal 20 al 22 novembre si celebreranno i 30 anni del magazine L'Isola che non c'era al Parco Center Milano, ripercorrendo le tappe fondamentali della testata attraverso mostre, incontri e jam session aperte al pubblico.

L'inaugurazione del festival è prevista lunedì 16 novembre alle 18.00 al Gogol'Ostello, con un focus sulle recenti pubblicazioni ed edizioni discografiche dedicate a Battisti, insieme ad autori e testimoni del suo percorso artistico. Il giorno successivo, martedì 17 novembre alle 21.00, spazio alla musica dal vivo con lo spettacolo "Gli amici di Lucio" all'Atelier Carlo Colla & Figli: il duo acustico Musica Muta e il talentuoso one man band Carlo Poddighe offriranno reinterpretazioni dei brani più celebri di Battisti e dei suoi protagonisti storici.



Mercoledì 18 novembre la metropolitana di Milano si trasformerà in un palco diffuso per "Battisti Underground": dalle 15.00 alle 16.00, nelle stazioni Loreto, Garibaldi e Bicocca, i busker faranno risuonare i capolavori di Battisti, portando la sua musica tra la gente.



Giovedì 19 novembre, alle ore 21.00, l'EcoTeatro accoglierà l'evento "Lucio Battisti: Un'Anima Latina". In un viaggio attraverso la carriera dell'artista, undici musicisti del CPM Music Institute, sotto la direzione musicale di Lorenzo Niniano, reinterpreteranno l'album "Anima Latina" assieme ad altri classici dagli anni Sessanta ai famosi "dischi bianchi". Uno spettacolo unico per ripercorrere tutte le sfaccettature dell'arte battistiana. Anche per questa serata i biglietti sono acquistabili online.

Punto centrale di questa 4ª edizione di "Quel Gran Genio" sono due concerti capaci di abbracciare le molte anime di Lucio. Il primo è "Battisti e i suoi amici" che si terrà martedì 17 novembre all'Atelier Carlo Colla & Figli con Carlo Poddighe, incredibile 'one man band', reduce da un tour europeo che questa estate l'ha portato in tutta Europa. Ad aprire la serata il duo umbro dei Musica Muta, che con le loro chitarre acustiche sanno creare un pathos che amplifica il valore dei brani. Entrambi i set proporranno pezzi battistiani ma, come dice il titolo, anche brani di artisti che con lui hanno lavorato come il grande Ivan Graziani, Dik Dik, Formula Tre… Lo spettacolo che chiude il Festival andrà in scena giovedì 19 novembre all'EcoTeatro di Milano e anche in questo caso il titolo parla da solo, "Battisti: un'Anima Latina". Il focus dello spettacolo sarà infatti l'album "Anima Latina", un capolavoro assoluto che quasi mai viene riproposto dal vivo. Un live che vedrà una prima parte dedicata ai grandi successi usciti prima del 1974, una sezione con tutto l'album "Anima latina" e poi una parte finale con i brani più rappresentativi pubblicati successivamente, con un'incursione anche nei famosi dischi bianchi. In scena 11 giovani e talentuosi professionisti usciti da quella grande fucina che è il CPM Music Institute. Insomma, uno spettacolo che prende per mano lo spettatore e lo accompagna nel percorso artistico di Battisti, con una sosta speciale su "Anima latina".

I festeggiamenti per i 30 anni de L'Isola che non c'era si terranno dal 20 al 22 novembre al Parco Center Milano con una mostra-esposizione interattiva che ripercorre le tappe del magazine, live, talk e jam session. Sabato 21 novembre alle 11.00 si terrà il panel "Quanti locali devono ancora chiudere?" dedicato al futuro della musica dal vivo, mentre il pomeriggio sarà dedicato a "Officine Mobili", sessione di formazione e confronto tra artisti e operatori del settore. Domenica 22 novembre il panel "La Canzone d'Autore oggi. Cos'è, dov'è?" offrirà uno sguardo sull'evoluzione della canzone d'autore con la partecipazione di alcuni dei protagonisti più innovativi della scena.

Tutti gli appuntamenti dal 20 al 22 novembre sono a ingresso libero su prenotazione e si inseriscono nel quadro della Milano Music Week, contribuendo a rendere la città un grande palcoscenico della musica d'autore.