CUPRA Raval si svela in versione Custom by ABT: sportività, design e artigianalità

CUPRA Raval introduce la nuova versione Custom by ABT: massimo design sportivo, artigianalità nella CUPRA Racing Factory e DNA da competizione.

CUPRA Raval alza ulteriormente l’asticella della personalizzazione con la nuova versione Custom by ABT, nata dalla collaborazione tra il marchio spagnolo e lo specialista tedesco ABT. Un progetto che combina design, DNA racing e lavorazioni artigianali per esaltare ulteriormente la personalità della compatta elettrica, rendendola ancora più distintiva.

Presentata al Salone dell’Auto di Parigi 2026, la nuova interpretazione di Raval rappresenta un’evoluzione della collaborazione tra CUPRA e ABT, già protagonista dei pack dedicati a Formentor e Leon. L’obiettivo è rafforzare il carattere sportivo del modello attraverso una configurazione esclusiva, pensata per chi cerca un’identità ancora più marcata.

Il DNA della concept UrbanRebel è il punto di partenza del progetto. La concept car che ha anticipato l’arrivo di Raval ha infatti ispirato il percorso creativo, mettendo insieme spirito competitivo, propulsione completamente elettrica ed estetica audace. Elementi che ritornano nella nuova versione Custom by ABT, sviluppata appositamente per il modello.

Dietro il risultato finale c’è un lavoro articolato che coinvolge un team multidisciplinare, con il contributo di fino a otto dipartimenti. Un ruolo centrale è affidato alla CUPRA Racing Factory, dove la cura dei dettagli e la precisione delle lavorazioni seguono criteri vicini a quelli adottati nei progetti motorsport.

Ogni componente viene preparato, regolato e verificato singolarmente prima dell'installazione. Le operazioni si svolgono all'interno di un box dedicato della struttura, dove un team specializzato provvede al montaggio manuale dei singoli pack su ciascuna vettura. Un processo che permette di preservare l'approccio artigianale e di trasferire sulla strada un progetto nato inizialmente sul tavolo da disegno.

«Ogni componente viene preparato, regolato e controllato singolarmente prima del montaggio, con lo stesso livello di precisione e attenzione ai dettagli che dedichiamo ai nostri progetti motorsport», spiega Xavi Serra, responsabile di CUPRA Racing.

CUPRA Raval Custom by ABT interpreta così lo spirito ribelle del marchio attraverso una presenza ancora più decisa e un'identità estetica ispirata al mondo delle competizioni. Una collaborazione che mette al centro la personalizzazione e l'artigianalità, valorizzando il carattere sportivo della nuova compatta elettrica.