Keep Rolling 2027: Peugeot sostiene i nuovi registi italiani con un importante premio

Nasce uno dei principali riconoscimenti privati dedicati alla regia emergente in Italia con l'arrivo di Keep Rolling 2027, il nuovo contest promosso da Peugeot, AIR3 e Filmland Stories per valorizzare i nuovi talenti del cinema italiano. L'iniziativa, che mette al centro talento, visione e libertà creativa, prevede l'assegnazione di un contributo economico di 25.000 euro per la realizzazione di un cortometraggio originale, integrato dal supporto di partner tecnici d'eccellenza. L'obiettivo è valorizzare l'opera nel contesto della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2027.

Keep Rolling 2027 si inserisce nel solco tracciato durante la Mostra di Venezia 2026, quando Peugeot e AIR3 avevano assegnato il Peugeot Award a Gregorio Mattiocco per il suo cortometraggio Bratiska. Oggi si compie un passo ulteriore: oltre a riconoscere il valore dei nuovi autori si vuole contribuire concretamente alla nascita delle loro opere, offrendo una vera opportunità di accesso alla produzione.

"Con Keep Rolling vogliamo sostenere la forza delle storie e il coraggio di chi immagina nuovi modi di guardare il mondo. Per Peugeot, innovazione e creatività nascono dalla stessa energia: quella che spinge a esplorare, a muoversi, a superare i confini del già conosciuto. Sostenere un giovane talento significa contribuire alla nascita di un'opera capace di trasformare un'idea in emozione e di incontrare il pubblico nei luoghi più autorevoli del cinema." Così Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, descrive la missione del progetto.

I partecipanti dovranno ideare un cortometraggio che interpreti l'automobile Peugeot come luogo di relazione, scoperta e trasformazione, mettendo in risalto valori come movimento ed esperienza. Massima libertà creativa, quindi, nella costruzione di storie originali e riconoscibili, in linea con i valori del brand.

"Keep Rolling esprime i valori in cui AIR3 da sempre si riconosce: la professionalità del regista, la qualità del lavoro, il sostegno ai talenti emergenti e il dialogo con l'industria per creare occasioni reali. Rappresentare gli interessi creativi, culturali ed economici dei registi significa offrire non un semplice premio, ma un'opportunità concreta. Con Peugeot prende forma uno dei più importanti riconoscimenti privati dedicati alla regia in Italia, che sostiene un progetto e lo accompagna fino alla realizzazione. Il cortometraggio vincitore entrerà in produzione nei primi mesi del 2027, per essere completato entro l'estate e presentato ai principali festival nazionali e internazionali, affermando la rilevanza culturale di un'opera italiana anche fuori dai nostri confini." Sono le parole di Luca Lucini, Presidente di AIR3.

Il bando sarà online da ottobre e le candidature per il contest apriranno il 16 novembre 2026, chiudendo il 31 dicembre 2026. I progetti verranno valutati da una giuria di qualità sulla base di criteri come la qualità artistica, l'originalità, la coerenza con la linea creativa e la solidità produttiva. La premiazione si terrà durante la Mostra di Venezia 2027.

Il cortometraggio vincitore entrerà in produzione nel 2027 con il sostegno non solo di Peugeot, AIR3 e Filmland Stories, ma anche di un network di partner tecnici: Sample per la postproduzione audio, On Air Milano per la Virtual Production, Artisti 7607 per la tutela degli interpreti, MRIGHTS per i diritti d'autore, HAI (servizi di produzione rafforzati dall'intelligenza artificiale), D-Vision MoviePeople per il noleggio attrezzature.

Keep Rolling 2027 rappresenta così un modello di sostegno economico, accompagnamento creativo e competenze produttive al servizio delle nuove voci del cinema italiano, con l'obiettivo di trasformare un'idea originale in un'opera compiuta e valorizzata nel panorama internazionale.