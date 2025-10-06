KGM è Official Mobility Partner della Numia Vero Volley Milano

Nel giorno di apertura del Campionato, KGM, la rinomata casa automobilistica coreana, ha annunciato la sua partnership con la Numia Vero Volley Milano, confermandosi come Official Mobility Partner del club milanese. L’accordo, siglato ufficialmente il 23 settembre presso la sede di Banco BPM a Milano, segna un passo importante per entrambe le organizzazioni impegnate a valorizzare e promuovere il volley italiano.

La collaborazione vede un’integrazione profonda di visibilità e strategia comunicativa. I componenti del marchio KGM saranno protagonisti su maglie da gioco, led bordocampo e backdrop ufficiali, oltre che su tutte le superfici digitali dei palazzetti. A questa visibilità si aggiunge una curata strategia di comunicazione: attraverso contenuti dedicati, come challenge e carpool games, si punta a coniugare sport e intrattenimento.

Luca Ronconi, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director di KGM Italia, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Proseguiamo nella strategia di rafforzamento del brand KGM attraverso il supporto a una realtà sportiva di eccellenza e al suo progetto unico di sviluppo di cultura sportiva.” KGM fornirà una flotta di vetture, tra cui i modelli Actyon, Torres e Tivoli, destinate alle atlete e allo staff. Questi veicoli, sinonimo di affidabilità e sicurezza, rappresentano l’anima del marchio coreano.

Il Presidente di ATFlow, Mattia Vanini, ha dichiarato: “Con Vero Volley condividiamo valori fondamentali come spirito di squadra, determinazione e voglia di migliorarsi costantemente. È un legame che va oltre lo sport e ci consente di mettere i nostri modelli a disposizione delle atlete che rappresentano un esempio di dedizione e talento.”

Questa partnership non solo offre un importante supporto alla squadra, ma si configura anche come un viaggio condiviso, simbolizzato da ogni partita come tappa fondamentale. Gianpaolo Martire, Marketing & Sales Director di Vero Volley, evidenzia: “Siamo fiduciosi che questa partnership possa crescere e portare grandi soddisfazioni, confermandosi un legame di valore per entrambe le realtà.”

Leonardo Puliti, Brand Manager di Vero Volley, enfatizza il ruolo centrale della comunicazione digitale per rafforzare il legame tra KGM e il volley: “Abbiamo lavorato con creatività per sviluppare una comunicazione fresca e armoniosa con l’identità di KGM.”