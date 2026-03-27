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Kia lancia 16 nuovi temi digitali per il display dedicati ai Mondiali FIFA 2026

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Kia Corporation accelera sulla personalizzazione digitale dell’esperienza a bordo, annunciando il lancio di 16 nuovi temi per display dedicati alla FIFA World Cup 2026, pensati per trasformare il sistema infotainment in un vero e proprio hub emozionale per i tifosi di tutto il mondo. L’iniziativa si inserisce nella campagna globale “Inspiration Connects Us All”, rafforzando il legame tra mobilità, sport e connessione culturale.

I nuovi contenuti digitali saranno disponibili sui modelli Kia equipaggiati con il sistema ccNC (Connected Car Navigation Cockpit) nei principali mercati globali, tra cui Europa, Stati Uniti e Corea del Sud, e potranno essere scaricati gratuitamente tramite il Kia Connect Store. In Europa, il rollout partirà ufficialmente dal 31 marzo 2026, con disponibilità garantita fino al 31 agosto, in linea con il calendario della competizione.

Secondo Minsoo Kim, Executive Vice President e Head of Global Brand & CX Division di Kia, questi temi rappresentano “un regalo speciale per i clienti di tutto il mondo”, offrendo un’esperienza immersiva che celebra la passione globale per il calcio e incarna il messaggio del brand. L’obiettivo è chiaro: portare lo spirito dei Mondiali direttamente nell’abitacolo, rendendo ogni viaggio parte di un’esperienza condivisa.

Al centro dell’iniziativa troviamo un ecosistema di personalizzazione che include un tema globale, già introdotto a dicembre 2025, e 15 nuovi temi dedicati a singole nazioni, tra cui alcune delle più iconiche del panorama calcistico internazionale come Brasile, Argentina, Francia, Germania e Spagna, oltre ai Paesi ospitanti Stati Uniti, Canada e Messico. A completare il pacchetto, il suggestivo tema della “49ª squadra”, sviluppato per sostenere la Kia OMBC Cup 2026, che celebra i giovani protagonisti incaricati di portare il pallone ufficiale in campo prima delle partite.

Dal punto di vista tecnologico, i temi per display Kia rappresentano un’evoluzione concreta della user experience a bordo. Non si limitano a un semplice cambio estetico, ma integrano colori, grafiche e animazioni personalizzate all’interno del quadro strumenti e del sistema infotainment, includendo anche elementi dinamici come animazioni di avvio e spegnimento del veicolo, oltre a una navigazione adattata allo stile scelto.

Il risultato è un ambiente digitale completamente trasformato, dove il conducente può vivere ogni viaggio come un’estensione della propria passione sportiva, scegliendo di rappresentare la propria nazionale preferita direttamente sul display dell’auto. Un approccio che conferma la strategia di Kia nel rendere l’abitacolo sempre più immersivo, personalizzabile e connesso alle emozioni degli utenti.

A supporto del lancio, Kia ha realizzato anche il film di campagna “Ignite Your Football Fever at Kia Connect Store”, che racconta l’entusiasmo dei tifosi attraverso l’esperienza di guida della nuova Kia Seltos di seconda generazione, uno dei modelli di maggiore successo globale del brand. Il video sottolinea come tecnologia e passione possano fondersi, trasformando la mobilità quotidiana in un’esperienza coinvolgente.

Con questa iniziativa, Kia non si limita a celebrare la FIFA World Cup 2026, ma ridefinisce il concetto stesso di infotainment, rendendolo un elemento attivo nella narrazione del brand e nella connessione tra persone, culture e passioni. Un passo ulteriore verso una mobilità sempre più digitale, esperienziale e globale.

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