Kid Yugi torna protagonista a Lucca Comics & Games 2026 con album e fumetto

Kid Yugi, uno dei talenti più brillanti della scena rap italiana, si prepara a un autunno da protagonista: il 30 ottobre 2026 sarà a Lucca Comics & Games per presentare il suo nuovo album "Anche Gli Eroi Muoiono Post Mortem" e il fumetto originale "LOGOS", pubblicato da Sergio Bonelli Editore.

L'artista classe 2001, con all'attivo ben 27 dischi di platino e 20 dischi d'oro, firmerà le copie della deluxe edition del suo ultimo progetto discografico, già certificato triplo platino e anticipato da un trailer cinematografico diretto da Alessio Mariano. Nel video, dal gusto surreale, il corpo di Kid Yugi viene sottoposto ad autopsia e durante il procedimento emergono sei oggetti improbabili, in un omaggio visionario ai film di Quentin Tarantino e Guy Ritchie.

La versione deluxe del disco, che uscirà in CD e vinile, includerà tracce inedite e sarà disponibile sia in versione standard sia in un'esclusiva edizione autografata e numerata sullo shop ufficiale Universal Music Italia. Il disco verrà pubblicato anche su tutte le principali piattaforme digitali a partire dal 30 ottobre.

Grande attesa anche per "LOGOS", il primo fumetto che vede Kid Yugi protagonista di un'avventura tra realtà, musica e manga. Realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore e Universal Music Italia, il volume vanta la sceneggiatura di Mauro Uzzeo e i disegni di Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano. La storia racconta di un Kid Yugi catapultato in un universo sotterraneo dove le parole diventano armi e strumenti di libertà: qui il rapper, scambiato per l'Eletto, guida una rivoluzione contro un tiranno che controlla il potere del linguaggio. Le copie del fumetto arriveranno nelle librerie dal 30 ottobre, con una nuova copertina inedita rispetto alla versione variant.

I numeri della carriera di Kid Yugi sono impressionanti: oltre 2,5 miliardi di stream, 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un record nella storia delle classifiche italiane, grazie all'album "Anche gli eroi muoiono" che ha conquistato la vetta assoluta FIMI/NIQ all'esordio e portato tutte le tracce nella Top20 dei singoli più ascoltati. Il precedente successo "I nomi del Diavolo" era stato certificato sei volte platino e aveva raggiunto la Top 10 globale su Spotify.

Il tour "Anche Gli Eroi Muoiono" ha segnato il debutto di Kid Yugi nei principali palasport italiani con date sold out a Bari, Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. L'artista si prepara ora a uno straordinario appuntamento dal vivo: il grande show "La Resa Dei Conti 2027" è in programma il 19 giugno 2027 a Fiera Milano Live presso Rho, evento destinato a essere uno dei punti più alti della sua carriera.

Kid Yugi, al secolo Francesco Stasi, originario di Massafra (TA), si è affermato come uno dei nomi più influenti del rap nostrano grazie a progetti come "The Globe" (doppio platino), l'EP "Quarto di Bue" con Night Skinny e la collaborazione con Tedua, che ha visto il brano "Eva" entrare tra le hit globali di Spotify nei primi giorni di pubblicazione.

Musica, fumetto e live: il 2026-2027 sarà sotto il segno di Kid Yugi, una delle voci più creative e ascoltate dell'attuale scena italiana.