KILLER INN: versione prova gratuita e collaborazione con NieR:Automata

Square Enix ha annunciato il lancio di una versione di prova gratuita per il suo sparatutto asimmetrico a squadre, KILLER INN, offrendo così ai giocatori la possibilità di sperimentare senza costi il caos frenetico prima di decidere se acquistare il titolo. La trial permette di accedere liberamente al gioco senza limiti di tempo, seppur con alcune restrizioni su partite e personaggi utilizzabili. Un aspetto da sottolineare è che tutti i progressi ottenuti nella versione di prova saranno trasferiti nel caso di acquisto della versione completa, ora disponibile con uno sconto del 75% fino al 4 giugno 2026.

L'uscita della prova gratuita coincide con un evento di collaborazione a tempo limitato che porta l'universo di NieR:Automata all'interno di KILLER INN. I fan avranno l'opportunità di ottenere oggetti esclusivi, tra cui due nuove skin speciali ispirate ai protagonisti di NieR:Automata, 2B e 9S, insieme a otto banner, otto emote in pixel art, otto titoli dedicati e un Battle Pass a tempo limitato. Questo Battle Pass permette di sbloccare ulteriori ricompense a tema NieR:Automata accumulando XP partita dopo partita.

Due nuove skin: Cosplayer 2B e Martial Artist 9S

Otto banner esclusivi

Otto emote con effetti pixel art

Otto titoli ispirati a NieR:Automata

Battle Pass a tempo limitato con ricompense tematiche

KILLER INN si arricchisce inoltre della recente Patch 0.9.3 che introduce importanti miglioramenti. Tra questi spiccano nuove opzioni per le partite personalizzate, dove tutti i partecipanti possono usare i personaggi già sbloccati dall'organizzatore, aggiornamenti alle difese contro le uccisioni istantanee, e modifiche alla modalità Showdown che ora si attiva quando restano sei giocatori anziché tre, adattandosi in automatico alle dimensioni delle partite. Il matchmaking per i principianti è stato migliorato e sono stati effettuati vari aggiornamenti al bilanciamento di abilità, armi e correzioni di bug.

KILLER INN, sviluppato da Tactic Studios e pubblicato da Square Enix in collaborazione con TBS GAMES, è classificato come titolo M (Mature) dall'ESRB e PEGI-18 e si conferma tra le novità più interessanti per gli appassionati di competizione multiplayer e delle collaborazioni cross-game.