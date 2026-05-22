Megaevoluzione - Caos Nascente: nuova espansione per il GCC Pokémon

Arriva Megaevoluzione - Caos Nascente per il GCC Pokémon: nuove carte Megaevoluzione, Pokémon-ex inediti e modalità digitali.

La nuova espansione Megaevoluzione - Caos Nascente è ora disponibile per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

Nel cuore della nuova espansione, Mega Floette-ex irrompe a Luminopoli seminando caos al calare della notte. I giocatori dovranno affidarsi a Pokémon potenti come Mega Greninja-ex, Mega Pyroar-ex e Mega Dragalge-ex per affrontare questa nuova minaccia, dando vita a sfide sempre più avvincenti.

L'espansione introduce numerose carte Pokémon-ex Megaevoluzione in versione ultrarara, caratterizzate da illustrazioni speciali che includono anche le sagome delle forme pre-megaevoluzione. Queste carte, molto ricercate dai collezionisti e dai giocatori, offrono nuove strategie e possibilità all'interno delle partite.

Le carte dell'espansione sono acquistabili in buste, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni dedicate presso i rivenditori autorizzati a livello globale. Da oggi, anche la piattaforma digitale GCC Pokémon Live offre Megaevoluzione - Caos Nascente nelle sue opzioni, per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows.

Su GCC Pokémon Live, i giocatori potranno collezionare e utilizzare i Pokémon-ex Megaevoluzione. Accedendo al gioco, il Pass lotta dell'espansione regalerà agli Allenatori un mazzo esclusivo dedicato a Mega Greninja-ex. Proseguendo nelle sfide, sarà possibile sbloccare anche un secondo mazzo con protagonista Mega Floette-ex.

La novità più attesa riguarda la nuova modalità Sfida Strategica, che consente ai giocatori di competere utilizzando mazzi costruiti con 40 carte assortite e quattro buste di espansione, aggiungendo un livello di imprevedibilità e divertimento alle battaglie digitali.

Gli appassionati del GCC Pokémon possono quindi immergersi da subito in questa nuova esperienza, sia collezionando le carte fisiche sia sperimentando le innovazioni proposte nella versione digitale, per vivere avventure inedite e strategiche all'insegna della Megaevoluzione.